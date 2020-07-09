Стриминговий сервис Netflix опубликовал официальный трейлер 2 сезона сериала «Академия Амбрелла».

Академиия Амбрелла 2 сезон: смотреть официальный трейлер

Сериал «Академия Амбрелла» основан на комиксах The Umbrella Academy бывшего вокалиста рок-группы My Chemical Romance Джерарда Уэя и Габриэля Ба. Он рассказывает о детях-супергероев, которые навчаютьсяу специальной школе. Ее основатель миллиардер Реджинальд Гаргривс называет своих воспитанников по номерам от одного до семи. Когда они становятся подростками, то отправляются на борьбу с преступностью.

В новом сезоне в мире произошел апокалипсис, но Номер Пять успел перебросить всех в прошлое. Однако скачок оказался слишком мощным – и теперь супергерои живут в 1960 годах. Им нужно предотвратить апокалипсиса и вернуться домой.

Премьера «Академия Амбрелла» 2 сезон состоится уже 31 июля на Netflix.

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