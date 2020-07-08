Режиссер видео «Фото на пам’ять» стал Реза Голестани

Артист не спешит афишировать подробности своей личной жизни, но через творчество откровенно делится тем, что чувствует. В новом видео много эмоциональных романтичных сцен, которые разворачиваются среди живописных летних пейзажей. Легкость, летняя беззаботность, страсть и теплые воспоминания – все это в полной мере описывает песню и сюжет лав-стори.

Виталий Козловский – «Мала»: премьера клипа о предательстве и любви! (Эксклюзив)

Съемочный процесс начался в 4 часа утра с одного из самых романтичных эпизодов – катания на лодке по озеру. А сцены, которые немного позже снимались на пляже, – собрали вокруг немало отдыхающих, чье внимание привлекли съемка и присутствие артиста. Роль любимой девушки артиста в клипе сыграла Марина Арехова.

Для съемки одного из эпизодов Виталию и Марине пришлось полностью погрузиться в воду озера и продержаться под водой достаточно длительное время. Роль Виталия в детстве сыграл 12-летний Лев, который является полной копией артиста в этом возрасте.

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