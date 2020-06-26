Співачка присвятила платівку сильним жінкам, які самі визначають своє життя

Будучи успішною і реалізованої мамою, телеведучою, ментором, блогером і, перш за все, співачкою TAYANNA продовжує розкривати нові грані свого таланту, радуючи шанувальників життєстверджуючими поглядами на світ, які знайшли втілення в четвертому міні-альбомі «Жіноча сила».

Представлені пісні різнопланові, але, незважаючи на це, всі вони стилістично оформлені відповідно до фірмового звучанням співачки. Разом з саунд-продюсером Віталієм Телезиним TAYANNA експериментує з музичною естетикою 80-х, використовуючи в піснях «Ейфорія» та «100 днів» елементи євродиско і синті-поп, посилюючи ефект вінтажним синтезатором. А в лід-синглі «Жіноча сила» продовжує надихаючу історію свого хіта «Фантастична жінка», що став два роки тому візитною карткою TAYANNA.

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Доповнюють альбом дві балади: «Плачу і сміюся» – трек, написаний і подарований музикантом Сергієм Підкаурою, який зумів відчути і влучити в стан душі співачки. Ще одна лірична пісня «Вийди на світло» – про те, як важливо дбати про свій «внутрішній храм» і слідувати променю світла по якому йдеш і шукаєш своє «місце під сонцем», виконана в стилістиці ранньої творчості співачки в альбомі «TAYANNA. Портрети».

– Кожен альбом пишу, перебуваючи в різних відтінках стану кохання, – ділиться своїми враженнями TAYANNA. – Для мене процес створення нового музично матеріалу – ціла подорож, свого роду маленьке життя, яке проживаю від пісні до пісні. Перш ніж слухач почує те, що створювалося протягом року, постійно зазнавало змін. І, здавалося б, коли все готово, я вирішила круто повернути на 360 градусів і змінити концепт платівки. Головним критерієм відбору пісень було серце і те, як воно стукає під час прослуховування. Мені хотілося створити такі композиції, щоб людина відчувала на собі емоційну силу музики, яка часом буквально бере за душу, занурює тебе в стан ейфорії від акорду до акорду.

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Об’єднуючою темою EP є цілюща жіноча сила, наповнена своїми молитвами, настроєм, силою віри і великим бажанням – те, що TAYANNA давно культивує у своїй творчості. EP «Жіноча сила» вже доступний в Apple Music.

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