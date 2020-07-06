Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКапл лук: Надя Дорофеева и Вова Дантес в красных купальниках

Капл лук: Надя Дорофеева и Вова Дантес в красных купальниках

Известная украинская пара показала, как проводит лето

Бывшая солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и ее муж певец Вова Дантес сейчас отдыхают. Они используют безгастрольни карантинные дня, чтобы побыть вместе и насладиться прекрасной летней погодой. Об этом стало известно из Instagram артистки.

В своей социальной сети Надя Дорофеева поделилась. Горячим снимком в красном мини-бикини. Оно идеально подчеркнуло стройную фигуру девушки. Компанию на фото звезде составил ее муж Владимир Данте, который был одет в красные плавки. Пара сделала идеальный летний Капл лук!

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Во время карантина Нади Дорофеевой раз успели приписать беременность. Но идеальный пресс полностью ей опровергает.

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