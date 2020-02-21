Дуэт TamerlanAlena готовят для поклонников сюрприз – 28 февраля выходит их третий студийный альбом «X». Эта цифра символизирует 10 лет творчества и семейной жизни пары. А сегодня они презентовали первый трек «Такси». Как артистам удалось совместить работу 24/7 и при этом сохранить отношения? Ведь кажется, что невозможно не разругаться, когда думаешь о конкуренции, новом материале и при этом строишь семью.

Эксклюзивно для Нового канала артисты рассказали, что их зацепило друг в друге, какие черты характера своей половинки они терпят и как боролись с переломными моментами в отношениях. Специально для этого интервью Tamerlan сам сфотографировал свою жену, а фотосессию назвал «Alena глазами Tamerlanа».

Какое первое впечатление на вас произвела ваша половинка? Как бы она могла вас тогда отпугнуть?

Alena: Тамерлан произвел впечатление целеустремленного парня, который хочет все и сразу. Который сам себе на уме, для которого нет границ и страхов. Именно этим он меня «зацепил», но и отпугнул – девушками, которые заезжали за ним на крутых тачках (смеется – Ред.).

Tamerlan: Признаюсь, что на тот момент у меня складывалась совсем другая картинка идеальной женщины. Алена была полной противоположностью, отпугнуть меня уже ничего не могло! (смеется – Ред.)

В какой момент вы поняли, что это ваш человек?

А: Был период, когда думали, что наш проект закроют. Мы понимали, что придется выруливать самостоятельно: находить финансы, искать свою команду, писать материал и варианты продвижения. Тогда пришло осознание, что в первую очередь, мы лучшие друзья, а далее зародилось что-то более серьезное.

Т: В сложных ситуациях, которые были поначалу, несмотря на то, что каждый из нас тогда состоял в других отношениях, мы оказались лучшей поддержкой друг для друга. Кстати, наши отношения зародились 14 февраля, в День Святого Валентина.

Говорят, что период «притирки» самый сложный. Как он проходил в вашей паре?

А: Это было сложно, так как мы оба лидеры с противоположными взглядами на жизнь. Я мечтательная, но в то же время, не люблю ходить вокруг да около, а Тамерлан — реалист, который планирует все по ходу дела. Было время, когда мы расставались как пара, но не как проект.

Т: Да, действительно это так. Момент «притирки» нужно пережить с пониманием. Этого не миновать в любых отношениях, даже дружеских.

Чего вам не хватает, если какое-то время вы не видитесь?

А: К сожалению или к счастью, мы проводим много времени неразлучно. Мы ведь даже работаем вместе!

Т: Бывает, когда Алена уезжает в Черкассы к родителям на три-четыри дня, мы можем специально не созваниваться, чтобы соскучиться еще больше друг по другу. Но, встречи у нас всегда самые теплые, а расставания – не больше, чем несколько дней.

Как можно поднять настроение вашей половинке?

А: И для мужчины, и для женщины важны поддержка и похвала, так что не скупитесь на это. А еще, важно добавлять романтику в жизнь. Мы ведь все очень ранимы, а комплимент может сделать приятно в ту же секунду.

Т: Мне на помощь всегда приходят юмор и новые победы. В первую очередь, над собой. Что доставляет радость и любимому человеку.

С какими чертами характера своей половинки вы миритесь?

А: Бывает, что для него мои дела второстепенны. Поэтому, если я спешу на встречу, то это не означает, что на нее вместе со мной спешит Тамерлан, ведь по его видению — можно позволить себе опаздывать. Это жутко бесит! (смеется – Ред.)

Т: Мы все разные и неидеальные. В каких-то ситуациях, наверное, невнимательность. Хотя, она воспринимается уже как данность, это помогает легче переварить ситуацию, а внимание обращать только на положительное.

Были ли у вас переломные периоды отношений и как вы их преодолели?

А: Я упоминала уже ранее, что переломный момент наступил, когда мы чуть не потеряли проект. А помогло нам пережить это – вера в друг-друга и еще более глубокое погружение в творчество.

Т: Было сложно на этапе, когда мы встречались. Но, думаю, через это многие проходят. И молодцы, что не опускают руки. После этого – наступает крутой период взаимопонимания и гармонии.

Video: TamerlanAlena: «Мы можем специально не созваниваться». Эксклюзивное интервью TamerlanAlena в преддверии выхода нового альбома рассказали, как сохранить семью, если работаешь вместе



Что бы вы посоветовали тем парам, которые не могут построить крепкие отношения?

А: Не могу посоветовать что-то конкретное. Я только знаю, что если люди хотят строить отношения друг с другом, то они это делают. Преодолевая все трудности, двигаются дальше! А если такое желание отсутствует, то, может, стоит поставить точку?

Т: Я скажу категорично: если это судьба, то у вас все сложится, если нет, то не тратьте время.

Tamerlan и Alena воспитывают сына Тимура и продолжают развивать свой бренд. Золотую середину в балансе работа-жизнь они уже нашли.

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