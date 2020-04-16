TamerlanAlena выпустили трек Karena Prius. Слушаем песню о жизни на карантине
Дуэт TamerlanAlena в коллаборации с израильским диджеем Zvika Brand презентовали ироничную песню о карантинных буднях
– Все, что сегодня происходит в мире — это печально. Основная задача трека – немного уменьшить градус напряжения и поднять настроение всем, кто его слушает, — прокомментировали TamerlanAlena.
Трек Karena Prius был придуман и записан в течение нескольких дней. Идея пришла спонтанно, когда Тамерлан и Алена играли в «Слова» в с сыном Тимуром. Так и родился выдуманный персонаж Карен – «фруктовый магнат», который во время кризиса изменил свой образ жизни. Но, главные качества Карена – «понты» и любовь к роскоши остались неизменны.
– За вечер я написал текст песни и предложил коллаборацию Zvika Brand, с которыми ранее у нас уже был фит «Выходной», – рассказал Тамерлан. – Ребята быстро среагировали, предложив музыку, которая идеально подходила под этот трек. Записали песню на нашей домашней студии. Весь процесс занял считанные дни.
Слушаем TamerlanAlena ft Zvika Brand – Karena Prius:
TamerlanAlena ft Zvika Brand – Karena Prius: слова песни
Красные тапки, апельсины в охапке
Этот парень охотник, тигр с Бессарабки
Падают акции, вокруг ажиотаж
Ох и ситуация, мистер эпатаж
Кризис дал свой минус, пересел на Приус
Педали в пол и исчезнул до утра
Где кальянный дым, где в деле Бенджамин,
Где Карен Джан – мира властелин
Припев:
С иголочки одет, шлейф одеколона
Его знают все, он гроза района
Чей Приус? Карена Приус, Карена Приус
Палённый ролекс на руке, туфли из крокодила
С мыслями наедине, ведь электро – это сила
Когда поёт душа, Карен плюет на штрафы,
На красный неспеша,
Катит в тачке бородатый
Припев:
С иголочки одет, шлейф одеколона
Его знают все, он гроза района
Чей Приус? Карена Приус
Карена Приус, Карена Приус,
Карена Приус, Карена Приус
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