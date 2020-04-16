Дуэт TamerlanAlena в коллаборации с израильским диджеем Zvika Brand презентовали ироничную песню о карантинных буднях

– Все, что сегодня происходит в мире — это печально. Основная задача трека – немного уменьшить градус напряжения и поднять настроение всем, кто его слушает, — прокомментировали TamerlanAlena.

Трек Karena Prius был придуман и записан в течение нескольких дней. Идея пришла спонтанно, когда Тамерлан и Алена играли в «Слова» в с сыном Тимуром. Так и родился выдуманный персонаж Карен – «фруктовый магнат», который во время кризиса изменил свой образ жизни. Но, главные качества Карена – «понты» и любовь к роскоши остались неизменны.

– За вечер я написал текст песни и предложил коллаборацию Zvika Brand, с которыми ранее у нас уже был фит «Выходной», – рассказал Тамерлан. – Ребята быстро среагировали, предложив музыку, которая идеально подходила под этот трек. Записали песню на нашей домашней студии. Весь процесс занял считанные дни.

Слушаем TamerlanAlena ft Zvika Brand – Karena Prius:

TamerlanAlena ft Zvika Brand – Karena Prius: слова песни

Красные тапки, апельсины в охапке

Этот парень охотник, тигр с Бессарабки

Падают акции, вокруг ажиотаж

Ох и ситуация, мистер эпатаж

Кризис дал свой минус, пересел на Приус

Педали в пол и исчезнул до утра

Где кальянный дым, где в деле Бенджамин,

Где Карен Джан – мира властелин

Припев:

С иголочки одет, шлейф одеколона

Его знают все, он гроза района

Чей Приус? Карена Приус, Карена Приус

Палённый ролекс на руке, туфли из крокодила

С мыслями наедине, ведь электро – это сила

Когда поёт душа, Карен плюет на штрафы,

На красный неспеша,

Катит в тачке бородатый

Припев:

С иголочки одет, шлейф одеколона

Его знают все, он гроза района

Чей Приус? Карена Приус

Карена Приус, Карена Приус,

Карена Приус, Карена Приус

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