Певица посвятила пластинку сильным женщинам, которые сами определяют свою жизнь

Будучи успешной и реализованной мамой, телеведущей, ментором, блогером и, прежде всего, певицей TAYANNA продолжает раскрывать новые грани своего таланта, радуя поклонников жизнеутверждающими взглядами на мир, которые нашли воплощение в четвертом мини-альбоме «Жіноча сила».

Представленные песни разноплановые, но, несмотря на это, все они стилистически оформлены в соответствии с фирменным звучанием певицы. Вместе с саунд-продюсером Виталием Телезиным TAYANNA экспериментирует с музыкальной эстетикой 80-х, используя в песнях «Ейфорія» и «100 днів» елементы евродиско и синти-попа, усиливая эффект винтажным синтезатором. А в лид-сингле «Жіноча сила» продлевает вдохновляющую историю своего хита «Фантастична жінка», ставшего два года назад визитной карточкою TAYANNA.

Джамала сыграла себя в новом художественном фильме Netflix о «Евровидении»

Дополняют альбом две баллады: «Плачу і сміюся» – трек, написанный и подаренный музыкантом Сергеем Пидкаурой, который сумел прочувствовать и попасть в состояние души певицы. Еще одна лирическая песня «Вийди на світло» – о том, как важно заботиться о своем «внутреннем храме» и следовать лучу света по которому идешь и ищешь свое «место под солнцем», выполнена в стилистике раннего творчества певицы в альбоме «TAYANNA.Портреты».

– Каждый альбом пишу, находясь в разных оттенках состояния любви, – делится своими впечатлениями TAYANNA. – Для меня процесс создания нового музыкально материала – целое путешествие, своего рода маленькая жизнь, которую проживаю от песни к песне. Прежде чем слушатель услышит то, что создавалось в течение года, постоянно потерпевало своих изменений. И, казалось бы, когда все готово, я решила круто повернуть на 360 градусов и изменить концепт пластинки. Главным критерием отбора песен было сердце и то, как оно стучит во время прослушивания. Мне хотелось создать такие композиции, чтобы человек испытывал на себе эмоциональную силу музыки, которая порой буквально берет за душу, погружает тебя в состояние эйфории от аккорда к аккорду.

Дэвид Бекхэм и Мэттью Перри начали шуточный батл из-за «Друзей»

Объединяющей темой EP является целительная женская сила, наполненная своими молитвами, настроением, силой веры и большим желанием – то, что TAYANNA давно культивирует в своем творчестве. EP «Жіноча сила» уже доступен на всех цифровых площадках.

Читай также:

Даша Астафьева: «Обожаю мужчин, которые готовят!»

Alena Omargalieva запускает сольный проект. Первый трек «Малиновое вино» и слова песни