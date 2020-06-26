Дэвид Бекхэм и Мэттью Перри начали шуточный батл из-за «Друзей»

Звезды устроили обмен приколами в социальных сетях

Недавно футболист Дэвид Бекхэм опубликовал в своем Instagram фото с женой Викторией. На снимке он позирует в футболке с принтом из сериала «Друзья», на котором изображен момент, где Джои надел всю одежду Чендлера. Это было в «Эпизоде, где никто не готов».

Мэттью Перри, который не так давно зарегистрировался в Instagram, не смог пропусти этот пост. Он опубликовал фото пары Бекхэмов и подписал его так: «У этого парня отличный вкус. Кем бы он ни был».

Посмотреть эту публикацию в Instagram mattyperry4 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Увидев это, к батлу присоединился 15-летний чин Бекхэмов Круз. Он тоже прокомментировал фото: «Догадайтесь, кто подарил ему эту футболку». А потом сам Дэвид решил закрыть всю эту бочку смеха фирменным шуткой из сериала «Друзья», написав: «Да, Круз привлек футболку, но мог ли я надеть еще больше одежды».

Фото: Getty Images

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