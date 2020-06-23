Ежегодную церемонию вручения «Золотого глобуса» переносят из-за коронавируса. Теперь мероприятие состоится в воскресенье, 28 февраля 2021 года. Об этом сообщают сами организаторы премии. Ранее «Золотой глобус» традиционно проводился в начале января.

Недавно стало известно, что организаторы также изменили правила отбора номинантов. В связи с пандемией коронавируса и закрытием кинотеатров из-за карантина впервые за награду смогут побороться фильмы, которые демонстрировались только онлайн. Ранее претендент на премию должен был организовать показ фильма в кинотеатре для всех членов Голливудской ассоциации иностранной прессы.

Теперь прокатчикам нужно только предоставить всем членам Голливудской ассоциации иностранной прессы ссылки на просмотр фильма онлайн или его копию на диске.

Фото: Getty Images

Читай также:

Лучшие сериалы HBO: ТОП-10 по мнению редакции

Жена MONATIK поделилась трогательными фото артиста с сыновьями