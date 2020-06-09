Джамала поделилась любимыми сериалами. Узнай ТОП-3 от Джа

Певица рассказала в Instagram, какие мини-сериалы ее впечатлили

Не знаете, что посмотреть в свободное время? Джамала вам подскажет! Времени у певицы и будущей мамы двоих детей не так много. Так что, если ищете не многосерийные варианты, то вот вам пару стоящих названий.

– Последнее время мне стало удобнее смотреть небольшие сериалы. Хахаха! Просто все большие, крупные, так сказать, и хорошие мы уже посмотрели! Но мне хочется выделить вот эти три. Что их объединяет?

1. Взаимоотношения отцов и детей, даже точнее, подростков и родителей.

2. Ложь и секреты в семье. Во спасение ли? Может, это всегда путь в пропасть?

3. Влияние соцсетей, чужое влияние, мнение посторонних людей.

Ужас, это так страшно, что просто какие-то совершенно необдуманные комментарии в сетях, сплетни из-за злости и мести реально могут разрушить целые семьи!

Сказать легко – исправить очень сложно 🙁

Все эти сериалы с отличным актёрским составом. Обожаю Риз Уизерспун. А ещё крутые Крис Эванс, Мишель Докери и совершенно новая, но очень талантливая израильская актриса Шира Хаас! – подписала пост Джамала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jamalajaaa 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Речь идет о сериалах «Неортодоксальная», «И повсюду тлеют пожары» и «Защищая Джейкоба».

«Неортодоксальная» – сериал о девушке, которая сбегает из ортодоксальной общины хасидов и ищет свое место в жизни. История поднимает глобальные вопросы – от консерватизма религии до роли женщины в социуме на сломе двух мировоззрений.

«И повсюду тлеют пожары» – история двух семей с разными взглядами на мир. Пока матери выясняют, кто прав, дети становятся друзьями. Как изменится их общение, если пожар между взрослыми уже разгорелся?

«Защищая Джейкоба» – криминальная драма о жизни семьи после того, как 14-ти летнего сына обвиняют в убийстве одноклассника.

Спасибо Джамале за подборку достойных сериалов. В июне много выходных, а значит, будет время посмотреть и узнать, схожие ли у вас киновкусы с самой Джа.

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