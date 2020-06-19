Певица TAYANNA анонсировала релиз четвертого мини-альбома и выпустила заглавный трек «Жіноча сила». Презентация состоялась сегодня на официальном YouTube-канале артистки и на всех цифровых площадках.

– Девочки, девушки, женщины, эта песня для нас. Создавая композицию, мне хотелось, разделить с вами эмоцию счастья, безмятежности и веру в светлое будущее, – обращается TAYANNA ко всем представительницам прекрасного пола.

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«Жіноча сила» – открывающий сингл из будущего EP, который задает настроение всей пластинке. Автором слов и музыки выступила сама певица, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин.

Хэштег #Жіночасила уже заполняет социальные сети и предвещает стать новым летним музыкальным вдохновением для прекрасной половины человечества. Продюсер певицы – Алан Бадоев на своей странице отметил:

– Мы имеем пронзительное музыкальное высказывание талантливой современной женщины, которая успевает видеть и переломлять мир вокруг, отдавать и получать любовь, мечтать. Новое путешествие по реке света и музыки от TAYANNA нас ждет.

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