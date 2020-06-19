Новый каналG.spaceШОУМАНИЯСоблазнительная Кейт Мосс в новом кампейне Jimmy Choo (ФОТО)

Соблазнительная Кейт Мосс в новом кампейне Jimmy Choo (ФОТО)

Модный бренд представил стильную коллекцию Pre-Fall 2020, а знаменитая модель стала лицом рекламной кампании  

На снимках кампейна Кейт Мосс позирует в разных образах. В частности, модель примерила трендовые черно-белые сапожки-казаки – ключевую пару коллекции, которые дополняет короткое светлое платье.

JIMMY CHOO New Campaign. Supermodel Kate Moss Poses for "IN MY CHOOS" latest Pre-Fall 2020 Story. With Pre-Fall 2020…

Опубліковано FashionTV Понеділок, 15 червня 2020 р.

Еще один образ, который невероятно идет Мосс и подчеркивает ее длинные ножки – нежное розовое платье с бантом и изящных босоножки с тонкими ремешками.

Строгий костюмный лук дополняют лаконичные белые кроссовки, а завершением роскошного образа с серебристым вечерним платье стали темно-зеленые мюли с бахромой, усыпанной кристаллами. Элегантно и стильно!

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NEW Kate for @jimmychoo pre-fall 2020 #inmychoos

Публикация от Kate Moss Latest ⚡️ (@katemosslatest)

Фото: @katemosslatest

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