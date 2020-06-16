Джон Сноу без кучеряшек: Теперь вы видели всё!

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Хэрингтон сменил образ

Папарацци «подловили» актера на прогулке и запечатлели Кита с новой прической. Теперь у него самая обычная короткая стрижка. Конечно, актер не перестал быть красавчиком, но его милых кучеряшек, с которыми он снимался и в «Игре престолов», и в «Помпеях», и в «Призраки: Лучшая участь», будет не хватать!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Серіали, реаліті та серіаліті (@novy_se.reals) 16 Июн 2020 в 6:09 PDT

Поклонники на фан-страничке в Instagram по большей части не поддержали новый образ актера: «Где Джон Сноу?!», «Он, кажется, лысеет», «Неееет, верни кучеряхи обратно», – пишут расстроенные фаны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kit Harington (@kitharingtonig) 15 Июн 2020 в 11:55 PDT

Что ж, посмотрим, как надолго актер останется в таком образе и не решит ли обратно опускать кучеряшки, чтобы порадовать поклонников!

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