Джон Сноу без кучеряшек: Теперь вы видели всё!
Звезда сериала «Игра престолов» Кит Хэрингтон сменил образ
Папарацци «подловили» актера на прогулке и запечатлели Кита с новой прической. Теперь у него самая обычная короткая стрижка. Конечно, актер не перестал быть красавчиком, но его милых кучеряшек, с которыми он снимался и в «Игре престолов», и в «Помпеях», и в «Призраки: Лучшая участь», будет не хватать!
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Поклонники на фан-страничке в Instagram по большей части не поддержали новый образ актера: «Где Джон Сноу?!», «Он, кажется, лысеет», «Неееет, верни кучеряхи обратно», – пишут расстроенные фаны.
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Что ж, посмотрим, как надолго актер останется в таком образе и не решит ли обратно опускать кучеряшки, чтобы порадовать поклонников!
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