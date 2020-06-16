Церемонию «Оскар-2021» перенесли

Из-за пандемии самое долгожданное событие в мире кинематографа состоится на несколько месяцев позже, чем обычно.

По плану 93-церемония вручения премии «Оскар» должна была проходить 28 февраля 2021 года. Но в связи тем, что из-за пандемии сместились многие съемки и некоторые запланированные картины даже не успеют выйти на экраны, Американская киноакадемия перенесла «Оскар» на 25 апреля 2021.

Также изменены и даты окончания приема заявок на «Оскар-2021», и период, в течение которого фильмы должны появиться на экранах. Теперь за награду будут бороться картины, который выйдут в прокат с 1 января 2020 года до 28 февраля 2021.

В связи с ограничениями, перенесено также открытие музея киноакадемии, новая дата для посетителей – 30 апреля 2021.

Фото: oscars.org

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