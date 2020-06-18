Украинская певица Наталка Карпа презентовала чувственный клип «Долею поцілована».

Смотреть новый клип Наталка Карпа – Долею поцілована онлайн:



В новом клипе «Долею поцілована» Наталка Карпа впервые решилась показать свою личную жизнь, которую певица так оберегает.

– Я счастливая женщина! Последние годы в моей жизни происходят действительно знаковые события. Я получила два новых статусы «жены» и «мамы», – рассказывает Наталка Карпа. – И поняла, что счастье это не только когда все хорошо, но и тогда, когда во всех жизненных неурядицах осознаешь, что ты не одна, у тебя есть опора, поддержка и искренний собеседник, и это все в одном лице – моего мужа !!! Счастье – это рождение ребенка, это бессонные ночи, через которые проходят все мамы, ведь ты понимаешь, насколько нужна своему маленькому комочку такого большого счастья.

Режиссером клипа стал Владимир Шурубура. В видеоработе «Долею поцілована» показаны отношения Наталки Карпы с мужем Евгением Тереховым от самого начала до женитьбы и рождения дочери Златы.

– Над этим клипом мы работали достаточно длительный период. Мне было важно все взвесить, понять нужно ли делиться такими личными кадрами. И таки поняла, что счастьем нужно делиться. Финальные кадры я хотела снять в молодом яблоневом саду, как символ нашей юной, цветущей любви. И символично, что цветущие сады дают впоследствии плоды, так и мы дали плод нашей любви – это наша доченька Злата, – поделилась певица эксклюзивно с Новым каналом.

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