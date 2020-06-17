Украинская певица MARUV совместно с Boosin представила новый клип на трек «I Want You».

Смотрите клип Maruv & Boosin — I Want You онлайн:

Оказывается, эпатажный сингл «I Want You» был создан еще полтора года назад, но премьера состоялась только этим летом.

– Есть песни, которые лучше выпускать осенью, есть треки для лета, есть – для зимы. В них определенное настроение. Эта песня как раз для лета. Пришло время I Want You, – прокомментировала MARUV.

Для MARUV и Boosin это не первая совместная работа. Их трек «Drunk Groove» разорвал все радиостанции и стал хитом. Boosin также написал для MARUV песню «Siren Song», с которой она должна была представить Украину на «Евровидении-2019». Музыканты сотрудничают вместе с 2017 году.

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