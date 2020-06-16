Классные сериалы 2020 года не заканчиваются! Вы уже посмотрели роскошную премьеру 4 сезона сериала «Бумажный дом»? А 2 сезон «Пиарщицы»? А 7 сезон легкого комедийного сериала «Бруклин 9-9»? И «Нормальными людьми» вас уже не удивить? Тогда этот материал о сериалах июня точно для вас, сохраняйте его в закладки.

Президент \ El Presidente

Жанр: криминальная драма.

Премьєра: 5 июня. Количество серий – 8.

В главных ролях: Андрес Парра, Паулина Гайтан, Карла Соуса.

Сюжет этого сериала построен вокруг реального коррупционного скандала, который произошел с президентом ФИФА в 2015 году. Зритель увидит художественную вариацию на тему, которую спортивные фанаты обсуждают до сих пор. В сериале речь пойдет о тренере небольшой футбольной команды Серхио Джадуэ, который вдруг стает главой федерации чилийского футбола. Он упивается своей властью и начинает совершать странные поступки. Одним из авторов истории стал Армандо Бо, который работал над «Бердмэном».

Голова \ The Head

Жанр: триллер, детектив

Премьєра: 12 июня. Количество серий – 6.

В главных ролях: Лаура Бах, Альваро Морте, Джон Линч, Рихард Заммель.

От это истории по телу пойдут мурашки. Ведь история будет разворачиваться в отдаленной полярной станции в Антарктиде. Группа ученых осталась зимовать на станции Поларис – VI, чтобы продолжить исследования изменения климата. Весной к ним приехал Йохан Берг, чтобы взять на себя руководство станцией летом. Он зашел на станцию и увидел, что группы нет. Одни умерли, другие, в том числе и его жена, пропали без вести. Он находит молодого доктора Мэгги. Но можно ли ей доверять? И как разобраться, что вообще произошло на станции?

Алекс Райдер \ Alex Rider

Жанр: боевик, драма

Премьєра: 4 июня. Количество серий – 8.

В главных ролях: Отто Фаррант, Бренок О`Коннор, Стивен Диллейн, Вики МакКлюр.

«Алекс Райдер» – это экранизация шпионского романа «Точка отсчета» британского писателя Энтони Горовица. Главный герой – школьник Алекс Райдер, который однажды узнает, что ему предстоит… спасти мир. Он узнает, что его дядя – шпион британской разведки, который обучал Алекса всему, что умеет сам. И настал тот день, когда школьник должен проявить все, что умеет и спасти человечество.

О дивный новый мир \ Brave New World

Жанр: драма, фантастика.

Премьера: 15 июня. Количество серий – 9.

В главных ролях: Деми Мур, Олден Эренрайк, Гарри Ллойд, Джессика Браун – Финдли.

Еще одна прекрасная экранизация о одноименного легендарного произведения Олдоса Хаксли. Зритель погрузится в жизнь Лондона в будущем. Человечество распределено на касты, в самом расцвете эпоха потребления. Но двое жителей Лондона однажды оказываются за пределами города и оказываются в центре кровопролитного восстания.

Тьма \ Dark

3 сезон

Жанр: триллер, фантастика.

Премьера: 27 июня. Количество серий – 8.

В главных ролях: Анна Кениг, Роланд Вольф, Луис Хофманн.

История переносит нас в немецкий городок Винден, где живут четыре семьи, связанные между собой четырьмя поколениям. Главные герои сериала — подросток Винден Йонас Канвальд, отец которого покончил жизнь самоубийством, полицейский Ульрих Нильсен, у которого 33 года назад пропал брат Мадс, и начальник полиции Шарлотта Допплер. На поверхность выходят тайные отношения, двойные жизни и темное прошлое нескольких поколений жителей Виндена. А вскоре оказывается, что в системе пещер под атомной электростанцией находится портал, который может переносить во времени.



Приятного просмотра!

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