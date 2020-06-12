Сериалы от Netflix: топ-5 самых захватывающих

Это невозможно пропустить. Топ-5 сериалов для тех, кто любит пощекотать себе нервы.

2 сезон «Леденящие душу приключения Сабрины»

Chilling Adventures of Sabrina

1 сезон – 7,8 звезд из 10 на IMDb

Осторожно, Сабрина уже не та. Образ девочки с котиком из милого сериальчика «Сабрина – маленькая ведьма» превратился в кровавый хоррор. Это страшно красиво. Если вам меньше 18-ти и вы впечатлительны, то ночью не заснете.

Вдруг, вы впервые слышите об этом сериале, рассказываем о главном, но без спойлеров. 16-ти летняя Сабрина – получеловек-полуведьма готовится пройти темное крещение, чтобы служить Темному Повелителю. Но девушка не готова прощаться с привычной земной жизнью, друзьями и парнем. И начинает выкручиваться, как может. Главную роль сыграла американская актриса Кирнан Шипка.

Первый сезон вышел в прошлом году, а старт второго состоялся 5 апреля этого года.

5 сезон «Черное зеркало»

Black Mirror

1 серия – 7,3 звезд из 10 на IMDb

«Будущее будет еще более светлым, чем когда-либо»

«Черное зеркало» – это сборник серий с разными героями и сюжетами, но объединенных одной темой. Авторы размышляют над тем, как технологии бесповоротно изменили мир и людей. Вас ждут пугающие прогнозы о будущем. Фанаты отмечают, что многие сценарные задумки со временем стали реальностью. Как, к примеру, «система социального рейтинга» в Китае. Где поведение человека в соцсетях начало влиять на финансовое благополучие и продвижение в обществе.

Спешл пятого сезона «Бармаглот» или «Брандышмыг» уже доступен для просмотра. Всего заявлено шесть эпизодов. Особая роскошь для подписчиков NetFlix: зрители могут управлять сериалом: по ходу принимать решения за героя и таким образом менять концовку фильма.

В новом сезоне сыграли: Уилл Полтер, Фионн Уайтхед, Асим Чодри и другие актеры.

«The OА»

1 сезон – 7,8 звезд из 10 на IMDb

Что на самом деле случилось с Прерией? Ответ на этот вопрос открыт до сих пор.

«The OА» – мистическая история о девушке, которая пропала, но внезапно вернулась домой и рассказывает странные истории. Она просит называть себя ОА и говорит, что пережила странные эксперименты над собой. И безумный ученый ищет ее, чтобы убить. Близкие напуганы: Прерия сошла с ума или говорит правду? Может, она действительно научилась путешествовать во времени и ей грозит опасность? Ответ на этот вопрос зрители ищут вместе с героями сериала. Сценаристы играют по-честному – никаких подсказок.

В ролях: Брит Марлинг, Патрик Гибсон, Эмори Коэн и другие. Второй сезон уже стартовал:

3 сезон «Очень странные дела»

Stranger Things

1 сезон – 8,9 звезд из 10 на IMDb

Фантастический триллер о жуткой параллельной реальности, в которую порталом засасывает людей. Так исчез Уилл. Друзья Майк, Дастин и Лукас отправились на его поиски, заручившись поддержкой случайной знакомой под именем Одиннадцатая, владеющей телекинезом. За два сезона за плечами героев остались труппы монстров, появилась любовь, но «тьма» зовет обратно.

Известно, что зрителей ждет 8 серий. А к актерскому составу присоединится дочь Умы Турман Майя Турман-Хоук. История будет происходить в 1985 году. А одной из сюжетных линий станет дружба Стива и Дастина.

Третий сезон стартовал 4 июля.

«13 причин почему»

13 Reasons Why

2 сезон – 8 звезд из 10 на IMDb

Психологическая драма о буллинге в школах, основана на романе Джея Эшера. По сюжету школьник Клэй расследует мотивы ужасного поступка своей одноклассницы Ханны. Она покончила с собой и оставила другу 7 кассет. На видео Ханна записала 13 причин, побудившие ее на этот поступок. Зритель узнает темную сторону школьной жизни, смотря на происходящее глазами Клэя. Неоправданная жестокость, которую игнорируют учителя и школьный психолог. Сериал заставляет задуматься.

В ролях: Дилан Миннетт, Кэтрин Лэнгфорд, Кристиан Наварро, Алиша Бо.

Премьера третьего сезона состоялась в мае этого года.



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