Февраль 2020 богат крутые сериалы! Скучаешь по детективом-дурачком с «Бруклин 9-9» или хочешь легкую и красивую премьеру в стиле «Секс в большом городе»? Мы знаем, как тебя порадовать. Лови подборку новых сериалов и продолжений топовых проектов! Выбирать не нужно – лучше смотри их все!

«Бруклин 9-9», 7 сезон

Жанр: ситком

Дата премьеры: 6 февраля 2020

В ролях: Энди Сэмберг, Стефани Беатрис, Терри Крюс, Мелисса Фумеро, Джо Ло Труглио, Челси Перетти, Дирк Блокер, Джоэль МакКиннон Миллер, Андре Брауэр.

99-й участок полиции в Бруклине переживает не лучшие времена. Капитан Рэймонд Холл стал обычным патрульным из-за того, что не завершил офицерскую подготовку. Теперь Нью-Йорк страдает от хаоса. Теперь Энди Пиральта Сэмберг, Мелисса Эми Сантьяго, Джо Ло Трули, Стефани Беатрис, Терри Крюз и Андре Бауэр должны разруливать все ситуации и бороться с криминалом еще лучше.



Сериал «Бруклин 9-9» 7 сезон – даты выхода серий:

1 серия – 6 февраля 2020

2 серия – 6 февраля 2020

3 серия – 13 февраля 2020

4 серия – 20 февраля 2020

5 серия – 27 февраля 2020

6 серия – 5 марта 2020

7 серия – 12 марта 2020

«Кэти Кин» (Премьера!)

Жанр: подростковая драма, музыкальная драма

Дата премьеры: 6 февраля 2020

В ролях: Люси Хейл, Эшли Мюррей, Зейн Холт, Камиль Хайд, Кэтрин Ланаса, Джулия Чан, Люсьен Лависконт

Спин-офф сериала «Ривердейл» расскажет о событиях, которые будут происходить через пять лет после окончания школы героями. Начинающий дизайнер Кэти Кин и певица Джози МакКой приедут в Нью-Йорк, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Уже в городе они встретят эксцентричного модника Хорхе Лопеза, который мечтает о карьере на Бродвее, и it-girl Пеппер Смит, стремится открыть собственную арт-галерею. В погоне за своей целью четверо друзей столкнутся со всеми трудностями и радостями, которые для них подготовила жизни в Большом Яблоке.



Сериал «Кэти Кин» – даты выхода серий:

1 серия – 6 февраля 2020

2 серия – 13 февраля 2020

3 серия – 20 февраля 2020

«Грешница», 3 сезон

Жанр: криминальная драма, мистика

Дата премьеры: 6 февраля 2020

В ролях: Джессика Бил, Кристофер Эбботт, Дон Норвуд, Эбби Миллер, Джоанна П. Адлер, Билл Пуллман, Керри Кун, Натали Пул, Анна Гросс, Элиша Гениґ, Трейси Леттс

Детектив Гарри Амброуза продолжает расследовать дела, которые слишком похожи на мистику. На этот раз он начинает расследование трагической автомобильной аварии на окраине Дорчестера, в штате Нью-Йорк. Амброуз раскрывает скрытое преступление, которое втягивает его в опасный и тревожный случай его карьеры.



Сериал «Грешница» 3 сезон – даты выхода серий:

1 серия – 6 февраля 2020

2 серия – 13 февраля 2020

3 серия – 20 февраля 2020

4 серия – 27 февраля 2020

5 серия – 5 марта 2020

6 серия – 12 марта 2020

7 серия – 19 марта 2020

8 серия – 26 марта 2020

«Томми» (Премьера!)

Жанр: драма, криминал

Дата премьеры: 6 февраля 2020

В ролях: Иди Фалько, Еделейд Клеменс, Майкл Чернусь, Тони Пата, Расселл Дж. Джонс, Томас Садоски, люк Джонс Джозеф Лайл Тейлор, Мэттью Деллапинья

Бывший высокопоставленный офицер Нью-Йорка Эбигейл “Томми” Тома становится первой женщиной-начальником полиции Лос-Анджелеса. Американские избиратели потребовали, чтобы было наглядно продемонстрировано равенство полов в действии. Поэтому мэр пошел у них на поводу, назначив начальником полиции женщину. Теперь она должна доказать, что женщина способна выполнять эту работу.



Сериал «Томми» – даты выхода серий:

1 серия – 6 февраля 2020

2 серия – 13 февраля 2020

3 серия – 20 февраля 2020

4 серия – 27 февраля 2020

«Телефонистки», 5 сезон

Жанр: драма

Дата премьеры: 14 февраля 2020

В ролях: Бланка Суарес, Йон Гонсалес, Ана Фернандес, Мэгги Сивантос, Надя где Сантьяго, Мартин Ривас, Ана Полвороса, Серхио Мур, Борха Луна, Нико Ромеро, Ирия дель Рио, Анхела Кремоне, Карлос Каниовски, Конча Веласко

1920-е годы в Мадриде. В это время зарождается современная телекоммуникационная компания. После переезда в город именно здесь начинают работать четыре молодые женщины. И это история их жизни.



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