Сериалы 2020 продолжают спасать нас во время карантина. Кому-то хочется пощекотать нервы, кому-то повеселиться. Специально для тебя мы собрали лучшие позитивные сериалы и фильмы, которые могут скрасить досуг дома. Но киноиндустрия не останавливается и продолжает баловать нас новинками. Премьеры сериалов марта уже стартовали и нашли своего зрителя. Давай узнаем, какие сериалы выйдут в апреле 2020?

«Человек будущего»/ Future man

3 сезон

Жанр: боевик, комедия, фантастика, фэнтези

Премьера: 3 апреля 2020. Количество серий – 14.

В главных ролях: Джош Хатчерсон, Дерек Уилсон, Элиза Куп, Гленн Хедли.

Фантастический американский сериал рассказывает о жизни менеджера по клинингу Джоша Фаттермана. Он работает в медицинско – психологическом центре, живет с родителями, боится отношений. Единственное его развлечение – это компьютерные игры, в которых он весьма успешен. Все свое свободное время Джош играет в одну сложную игру, которую никому ранее пройти не удавалось. Но оказалось, что это вовсе не игра, а подготовкой Джоша к важной миссии по спасению Земли от глобальной катастрофы. Однажды герой узнает об этом, обнаружив у себя в комнате персонажей из игры. С этого момента судьба человечества в его руках, и Джош единственный, кто может справиться с этой задачей. Но удастся ли это ему? Об этом мы узнаем в 3 сезоне сериала.

«Бумажный дом/La casa de papel

4 сезон

Жанр: боевик, драма, триллер.

Премьера: 3 апреля 2020. Количество серий – 8.

В главных ролях: Альваро Морте, Урсула Корберо, Альба Флорес.

Сюжет популярного испанского сериала «Бумажный дом» разворачивается вокруг команды авантюристов, которые хотят ограбить королевский монетный двор Испании. Лидер команды по кличке «Профессор» собирает команду из 8 человек, лучших каждый в своей области. Разработав схему и пройдя специальную подготовку, они приступают к ограблению. Во время ограбления план дал сбой и дельцы оказались в мышеловке. Чтобы выбраться из передряги, они взяли в заложники сотрудников монетного двора и школьников, которые приехали на экскурсию. Чем все закончится, смотрите в 4 сезоне.

«Миссис Америка»/Mrs. America

1 сезон

Жанр: драма.

Премьера: 15 апреля 2020. Количество серий – 9.

В главных ролях: Кейт Бланшетт, Роуз Бирн, Сара Полсон, Марго Мартиндейл.

Драматический сериал о движении феминисток в США в 1970-х годах основан на реальной истории. Его снимает Дави Уоллер, которая ранее работала над созданием хитов «Отчаянные домохозяйки» и «Безумцы». События сериала разворачиваются вокруг принятия той самой 19-й поправки, которая предусматривает равные права для женщин. Главные героини борются против юриста и консерваторки Филлис Шлефли (Кейт Бланшетт). Она категорически против феминистического движения и против легализации абортов и любых прав для сексуальных меньшинств. Смотрим трейлер:

«Чем мы заняты в тени» / What we do in the shadows

2 сезон

Жанр: комедия, ужасы.

Премьера: 15 апреля 2020. Количество серий – 10.

В главных ролях: Мэтт Берри, Кайван Новак, Натасия Деметриу, Харви Гильен.

Сюжет серила рассказывает о жизни приятелей-вампиров, которые пережили несколько веков и сейчас живут в одном из самых больших мегаполисов мира, в Нью-Йорке. Им приходится приспосабливаться к современному миру, учиться пользоваться гаджетами, интернетом, банковскими картами и жить в эпоху диджитализации. Но спокойная жизнь вампиров заканчивается после визита древнего Князя, и теперь им необходимо покорить и захватить свой округ, чтобы он стал центром вампиров.

«В этом я уверен» / I know this much is true 1 сезон

Жанр: драма

Премьера: 27 апреля 2020. Количество серий – 6.

В главных ролях: Марк Руффало, Мелисса Лео, Кэтрин Хан, Джульетт Льюис, Рози О’Доннелл.

Это семейная драма по одноименному роману американского писателя Уолли Ламба. Сериал рассказывает о жизни двух братьев-близнецов: Доминика и Томаса Бердси. Томас болен и страдает параноидальной шизофренией. Доминик обещает своей умирающей матери заботиться о своем брате. Ты увидишь историю о предательстве, самопожертвовании и прощении, о героях, которые пытаются наладить свою жизнь и пройти сквозь сложные испытания. Актер Марк Руффало проявил себя в этом сериале в полной мере, ведь сыграл обоих главных героев.

Ну что ж, осталось только набраться терпения и дождаться премьеры. Приятного просмотра!

Фото – iStock.com, @futuremanonhulu, @money_heist, @rottentomatoes, @theshadowsfx, cdn.flickeringmyth.com