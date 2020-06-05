Билли Айлиш впервые рассказала о бывших парнях: Очень откровенно

В интервью британской версии GQ 18-летняя Билли Айлиш призналась, что ни один из ее бывших парней не проявлял к ней сексуального влечения

Нам кажется, что знаменитости – абсолютно счастливы, у них толпы поклонников, и каждый из них дорого бы заплатил лишь за возможность пообщаться с кумиром, не говоря уже о чем-то большем. На самом же деле, проблемы звезд – такие же, как и у каждого человека, а у тинейджеров во всем мире схожие темы для переживаний: отношения, принятие себя и поиск своего места в мире.

Билли Айлиш призналась, что ни в одних своих отношениях не чувствовала себя по-настоящему желанной:

– Вот вам бомба: я никогда не чувствовала себя желанной! Мои бывшие никогда не давали мне возможность почувствовать себя желанной. Ни один из них. И эта мысль занимает значимое место в моей жизни, потому что я чувствую, что ни один из моих парней ни испытывал ко мне физического влечения. Поэтому cейчас я одеваюсь именно так! – поделилась Билли Айлиш, имея ввиду оверсайз луки, в которых мы привыкли ее видеть. – Но это не значит, что я не проснусь однажды и не надену майку, как раньше!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от British GQ (@britishgq) 4 Июн 2020 в 10:00 PDT

Напомним, что недавно исполнительница поделилась полным видео своего манифеста, в котором показала, как чувствует себя, когда окружающие критикуют ее одежду и фигуру.

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