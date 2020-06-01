После ироничного фита с Kyivstoner alyona alyona возвращается с новым синглом и видео к нему

В новой работе alyona alyona транслирует хорошо знакомую истину: чтобы понять человека, нужно пропустить сквозь себя его чувства и переживания — без проекции собственной жизни и эмоций.



– Для большинства людей я стала известной за один день. Но на самом деле я прошла большой путь. Длинною в жизнь…- рассказывает alyona alyona. – Все, что я переживала, видела, чувствовала — отражается во многих моих треках. В этом есть некая исповедь. Потому что я не идеальна, и чтобы быть той, кем я являюсь сейчас, мне пришлось пройти сквозь взлеты и падения. Я не горжусь всем, что делала в жизни. Но я и не чуждаюсь этого. И если бы мне предложили выбрать другую дорогу, я бы выбрала свою еще раз. Потому что «свій шлях я не віддам ніколи і нікому».

Трек «Пам’ятаю» дополняет ролик, состоящий из нарезки видео с участие детей и подростков. «Идея родилась еще шесть лет тому назад, когда я изучал посттравматический синдром», рассказал режиссер видео Анатолий Сачивко. Сложные образы раскрываются через простые вещи, знакомые с детства – спичечный коробок, спортивная площадка, огражденная сеткой… В каждом мгновении ролика спрятана история. Кто-то сумеет ее прочесть, а для кото-то клип останется просто сумбурным набором кадров.

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