Альберт впервые зачитал на украинском языке, а сама Алена вдруг стала до неузнаваемости худой

– Хорошо, когда у тебя есть друг. Но еще лучше, если ты можешь стать другом для самого себя. Полюбить себя и каждую часть своего тела. Не стесняться того, что ты чем-то отличаешься от других», — рассказала alyona alyona на съемочной площадке нового клипа к синглу «Рятувальний круг».

В кадре вместе с ней — шоумен, блогер и музыкант KYIVSTONER. Фанаты Алены требовали их фит еще с момента выхода клипа «Рыбки». Но для него нужна была общая тема и в новой работе ею стала дружба.

– Наш спасательный круг с Альбертом — это друзья, проверенные годами! — отметила alyona alyona.

Смотрим Alyona alyona и KYIVSTONER – Рятувальний круг:

Лейтмотив, что свел Альберта и Алену на одной площадке — актуальное сегодня движение бодипозитив. Сценарий клипа создает зеркальную реальность, в которой большинство людей — с лишним весом, а худоба кажется каким-то отклонением и поводом для насмешек. По сюжету сама Алена вдруг просыпается худой и не может узнать себя. И люди не принимают ее.

Клип стал дебютной работой в музыкальном формате для режиссера Ульяны Станиславской — блогерки, известной по работе с видеоканалом «Чоткий Паца». К слову, именно «Чоткий Паца» были одними из первых, кто поддерживал клипы Алены и привлек к ней внимание аудитории.

Самой Ульяне тематика клипа очень близка: «В детстве я испытывала булинг от окружающих из-за лишнего веса. Мир изменился, но отношение к «не похожим» людям осталось прежним. Потому наш клип — это аллюзия на реальный мир. И не случайно его развязку мы решили оставить открытой».

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