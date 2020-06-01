«Вечно танцующий человек»: MONATIK выпустит документальный фильм о себе
В годовщину стадионного тура LOVE IT ритм украинский мультиартист поделился кадрами из личного архива и впервые показал свою семью в тизере документального фильма
На своей официальной странице в Instagram MONATIK анонсировал выход фильма-биографии «Вечно танцующий человек». Такой подарок украинский мультиартист преподнес своим поклонникам по случаю годовщины стадионного шоу LOVE IT ритм, которое состоялось 1 июня 2019 года. Шоу на центральной концертной арене страны НСК «Олимпийский» посетило более 60 тысяч человек со всех уголков Украины и разных стран мира. «Гений современности» – именно так после ошеломляющего успеха концерта назвали артиста поклонники и средства массовой информации (СМИ).
В тизере документального фильма-биографии MONATIK впервые показал своих маму и бабушку, которая зачитывает его детские письма себе взрослому. Артист, который никогда ранее не показывал свою семью и кадры из личного архива, решился поделиться историей своего пути длиной в 10 лет, фееричной ступенью которого стало шоу на НСК «Олимпийский». Также, интервью для байопика дают школьные учителя MONATIK, ранее показавший фото новорожденного сына, друзья детства, команда, которая с ним рядом с самого начала творческого пути.
Мультиартист, который стал приглашенным гостем на BRIT AWARDS 2020, проиллюстрировал выход тизера проникновенным стихотворением про «Вечно танцующего человека»:
Жил да был в Ритме один человек.
Вечно искал приключений на голову.
Обычно его голова в облаках была…
В общем, видел золото в олове.
Видел людей насквозь, нелюдей видел.
Думали шутит, а он ни в одном глазу.
Пристально наблюдал, словно метил
С неба достать и причём не одну звезду…
И как-то вальяжно и интеллигентно,
И складно, и ладно. И мысли, как паруса,
Раскинутся шире, благодаря штормам,
Которые видел он
Лишь в зелёных глазах.
И каждый раз, пережив новый шторм,
Вокруг собирая в Ритме друзей.
Он смысл из облаков доставал
И делился…
нееееет, не проблемой!
Идеей!
Он словно в танце, словами вещал
Свой Поток фантазий Бушующий
Спросите, кто он, и как называли?
Его называли – Вечно танцующий…
Известно также, что съемки документального фильма проходят уже более года и работа над ним продолжается по сегодняшний день. Режиссером фильма-биографии выступает Артем Григорян, который фиксирует основные бекстейдж-истории команды артиста с 2015 года.
Смотри тизер картины «Вено танцующий человек» – документального фильма-биографии MONATIK: