В годовщину стадионного тура LOVE IT ритм украинский мультиартист поделился кадрами из личного архива и впервые показал свою семью в тизере документального фильма

На своей официальной странице в Instagram MONATIK анонсировал выход фильма-биографии «Вечно танцующий человек». Такой подарок украинский мультиартист преподнес своим поклонникам по случаю годовщины стадионного шоу LOVE IT ритм, которое состоялось 1 июня 2019 года. Шоу на центральной концертной арене страны НСК «Олимпийский» посетило более 60 тысяч человек со всех уголков Украины и разных стран мира. «Гений современности» – именно так после ошеломляющего успеха концерта назвали артиста поклонники и средства массовой информации (СМИ).

В тизере документального фильма-биографии MONATIK впервые показал своих маму и бабушку, которая зачитывает его детские письма себе взрослому. Артист, который никогда ранее не показывал свою семью и кадры из личного архива, решился поделиться историей своего пути длиной в 10 лет, фееричной ступенью которого стало шоу на НСК «Олимпийский». Также, интервью для байопика дают школьные учителя MONATIK, ранее показавший фото новорожденного сына, друзья детства, команда, которая с ним рядом с самого начала творческого пути.

Мультиартист, который стал приглашенным гостем на BRIT AWARDS 2020, проиллюстрировал выход тизера проникновенным стихотворением про «Вечно танцующего человека»:

Жил да был в Ритме один человек.

Вечно искал приключений на голову.

Обычно его голова в облаках была…

В общем, видел золото в олове.

Видел людей насквозь, нелюдей видел.

Думали шутит, а он ни в одном глазу.

Пристально наблюдал, словно метил

С неба достать и причём не одну звезду…

И как-то вальяжно и интеллигентно,

И складно, и ладно. И мысли, как паруса,

Раскинутся шире, благодаря штормам,

Которые видел он

Лишь в зелёных глазах.

И каждый раз, пережив новый шторм,

Вокруг собирая в Ритме друзей.

Он смысл из облаков доставал

И делился…

нееееет, не проблемой!

Идеей!

Он словно в танце, словами вещал

Свой Поток фантазий Бушующий

Спросите, кто он, и как называли?

Его называли – Вечно танцующий…

Известно также, что съемки документального фильма проходят уже более года и работа над ним продолжается по сегодняшний день. Режиссером фильма-биографии выступает Артем Григорян, который фиксирует основные бекстейдж-истории команды артиста с 2015 года.

Смотри тизер картины «Вено танцующий человек» – документального фильма-биографии MONATIK: