KHAYAT презентовал новую композицию «Говорила». Это первая работа певца после участия в Национальном отборе на «Евровидение-2020».

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«Говорила» – песня о девушке, которая была слишком доверчивой и любвеобильной и поэтому потеряла свое достоинство.

По словам певца, эта песня могла быть на Нацотборе 2020, однако он не рассматривал ее для конкурса.

– Когда я включал друзьям демку, они мне говорили: “Ты это для Евровидения готовишь?” Почему у них была такая ассоциация – не знаю. Я ее не рассматривал для конкурса. Эта песня лежала в ящике больше года. Был текст, но я не знал в какой музыкальной форме его подать. В этой композиции я выступаю рассказчиком. Это сборная история, вдохновленная фольклором и литературой, определенными киноистории, – поделился KHAYAT эксклюзивно с Новым каналом.

Интересно, что это первый авторский трек KHAYAT, где звучит аккордеон. Именно этому инструменту исполнитель посвятил 10 лет творческой жизни.

Фото: Елена Божко

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