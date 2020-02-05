Украинская группа KAZKA споет вместе с мировой сенсацией из Швейцарии – группой KADEBOSTANY. Такую колоборацию проанонсировала солистка KAZKA Александра Зарицкая в Instargam-аккаунте. А услышать две группы вместе можно будет на сольном концерте KAZKA во Дворце Спорта, который состоится уже 4 марта.

– Коллаборация с таким вместе, как KADEBOSTANY, – настоящий подарок не только для наших слушателей, но и для нас самих. На концерте в Киеве уже через месяц мы представим совместный трек (один из моих любимых, на самом деле) и вместе исполним несколько песен из репертуара KADEBOSTANY. Все женские партии буду петь я, поэтому кроме приятного ожидания, я чувствую волнение и ответственность. Ждем всех вас 4 марта, мне понадобится ваша поддержка, – поделилась солистка Саша Зарицкая эксклюзивно с Новым каналом.

Напомним, что 4 марта состоится первая живая презентация нового альбома KAZKA – NIRVANA. Вместе с режиссером Анатолием Ерохиным и командой группа готовит масштабное световое шоу, которое уже через месяц представит в киевском Дворце Спорта.

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