Планета – на временном релаксе, супергероями стали все, кто придерживается карантина, а признанный хит украинских радиоэфиров «Тимчасовий релакс» от Ivan NAVI наконец-то получил свое видео.

Идея mood video проста – заглянуть в окна к музыкантам и посмотреть чем они занимаются. Как оказалось, абсолютными непристойностями музыкального характера. Так, видимо, думают их соседи, но настоящие фаны любят каждого из них именно за это.

– Майже 2 мільйони прослуховувань пісні «Тимчасовий релакс» лише на нашому офіційному Youtube каналі. Я співав її на найбільших фестивалях і сценах України, а відео на неї ми зняли вдома – се ля ві. В цьому швидкому світі ми всі хотіли тимчасового релаксу і отримали його зараз сповна. Слухайте хорошу музику і залишайтесь вдома. Пам’ятайте, що це все тимчасово!, – уверен Ivan NAVI.

Режиссером видео стал Владимир Шурубура. Процесс «от идеи до реализации” занял 24 часа. Во время съемок видео Ivan NAVI погладил три футболки и двое брюк. За музыкантами подглядывал радиоведущий Виталий Сиротяк. Да, фамилия продюсера Ivan NAVI – Великий, Андрей Великий. Соседи жалуются, что барабанщик до сих пор играет на балконе. А вот судьба дрона пока остается неизвестной. Если увидите его в своем окне – обязательно напишите в инстаграм @ivan_naviofficial. Подробно рассмотреть дрон можно на видео.

Читай также:

Канье Уэст проведет пасхальную службу онлайн

Откровение: Леди Гага мечатет стать мамой