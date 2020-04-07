Столько лет мало кто знал, что звезда пользуется псевдонимом

В современных реалиях шоу-бизнеса далеко не редкость, когда кто-то из селебрити берет псевдоним. Обычно, звезды делают это для того, чтобы имя легче запоминалось фанатам и в СМИ. Некоторые открыто рассказывает о изменении имени, а некоторые держат это в тайне долгие годы.

Недавно портал Eonline выкатил немаленький список мировых звезд, которые изменили свои имена. Об Элтоне Джоне, Майли Сайрс и Натали Портман фанаты знали и до этого. Но некоторые реальные имена селебрити были обнародованы на широкую публику впервые. Оказалось, что известную модель Джиджи Хадид на самом деле зовут Елена Ноур. Школьному учителю девочки было сложно произносить ее имя, и поэтому мама предложила называть ее просто Джиджи.

Но наиболее шокирующими открытиями стали настоящие имена Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. Младшую сестренку Рейчел из сериала «Друзья» на самом деле зовут Лаура Джин. Риз – даже не второе имя актрисы, а девичья фамилия ее матери, которое артистка выбрала из-за легкости произношения. А вот саму звездную исполнительницу роли Рэйчел Грин в действительности зовут Дженнифер Линн Анастассакис. Об этом рассказала подруга Дженнифер Энистон, пожелавшая остаться анонимом.

Интересно, что фамилию Анастассакис можно встретить в одном из эпизодов сериала «Друзья», где Моника и Чендлер женятся. Тогда их должен был женить Джои, но из-за съемок он задерживался и Рейчел пришлось искать священника на другой свадьбе. Фамилию Анастассакис мы встречаем на свадьбе, с которой Рейчел и одалживает греко-католического священника. Совпадение?

Фото: Getty Images

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