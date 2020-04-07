Новый челленж от Билли Портера! Дефиле домашних образов
Организуйте красную дорожку у себя дома! Звезда сериала «Поза» Билли Портер призывает всех устроить домашний мини-показ.
Золотой топ, туфли на высоком каблуке, яркая юбка и невероятное дефиле… на своем же дворе. Американский актер, известный своими невероятными луками на красных дорожках, начал новый Quarantine Fashion Challenge в Instagram. И вот что нужно сделать:
– Слезь с дивана и сними видео своей умопомрачительной проходки, достойной лежебоки высшего уровня, – написал Билли.
Что надевать – уже ваша забота. Это может быть образ, достойный церемонии Оскар, а может и ваша любимая футболка, шорты и укладка «потерял расческу пять дней назад».
Самые лучшие образы, которые будут отмечены хештегом #BillyPorterFashionChallenge, попадут в сториз голливудской звезды!
Дефиле людей в одеялках и пижамах не заставили себя ждать:
Напомним, что первым в Quarantine Fashion Challenge был челлендж, где предлагалось воссоздать образ Билли Портера на Met Gala 2019 из домашней одежды. Это тоже было весело:
Фото – @theebillyporter
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