Герцогиня Сассекская возвращается в киноиндустрию

Меган Маркл наконец восстанавливает свою актерскую карьеру. Вскоре на экраны выйдет документальный фильм студии Disney с озвучкой жены принца Гарри. Об этом стало известно сначала из официального Twitter студии Disney, а позже информацию подтвердил и Букингемский дворец. Для актрисы это первый опыт в озвучке.

Будущий фильм называется Elephant ( “Слон”). В нем Меган Маркл озвучит закадровый текст. Посмотреть фильм можно будет на канале Disney + уже 3 апреля. Для Меган Маркл эта озвучка станет первой работой в роли актрисы после того, как она вместе с принцем Гарри сложила с себя полномочия старших членов королевской семьи.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/RtgymUMSV1

