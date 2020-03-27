Герцогиня Сассекская возвращается в киноиндустрию

Меган Маркл наконец восстанавливает свою актерскую карьеру. Вскоре на экраны выйдет документальный фильм студии Disney с озвучкой жены принца Гарри. Об этом стало известно сначала из официального Twitter студии Disney, а позже информацию подтвердил и Букингемский дворец. Для актрисы это первый опыт в озвучке.

Будущий фильм называется Elephant ( “Слон”). В нем Меган Маркл озвучит закадровый текст. Посмотреть фильм можно будет на канале Disney + уже 3 апреля. Для Меган Маркл эта озвучка станет первой работой в роли актрисы после того, как она вместе с принцем Гарри сложила с себя полномочия старших членов королевской семьи.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/RtgymUMSV1 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) March 26, 2020

Также на канале Disney + выйдет еще один фильм, который озвучит уже Натали Портман. Называться он будет Dolphin Reef («Дельфиний риф»).

Как становится понятно из трейлера сразу к двум фильмам, в картине «Слон» рассказывается об одной семье, которая увязалась в удивительное путешествие через Африку в тысячу километров, которое полностью перевернуло ее жизнь.

Оказывается, что над картиной Меган Маркл работала еще осенью в Лондоне. Компания сама обратилась к ней, чтобы герцогиня читала закадровый текст. Об этом пишет издание Daily Mail.

Фото: Getty Images

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