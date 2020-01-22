Жена принца Гарри наслаждается жизнью без королевских обязанностей

После отказа Меган Маркл и принца Гарри от статуса «старших» членов королевской семьи супруги начинают налаживать обычную жизнь. Так, недавно Меган Маркл заметили на прогулке с сыном Арчи и двумя собачками в сопровождении охранников. Гуляла молодая мама в парке неподалеку от особняка на канадском острове Ванкувер, который супруги арендовали после отказа от выполнения королевских обязанностей. Об этом пишет Daily Mail.

Во время прогулки с сыном жена принца Гарри выглядела счастливой и улыбающейся. Одета она была в черные леггинсы и спортивную кофту, волосы она собрала в косу, а маленького Арчи несла в «кенгурушке». Также Меган вела на поводке двух собак – черного лабрадора Оз и бигля Гая. Сопровождали всю компанию два офицера из королевской охраны.



Похоже, что Меган наконец стала по-настоящему счастливой. Отказ от королевских обязанностей ушла ей на пользу. А вот принц Гарри стал довольно грустным. Это заметили королевские эксперты, которые наблюдают за семьей. Решение составить королевские обязанности далось ему непросто. Как ранее отмечал принц, у него и Меган “не было другого выбора».

Фото: Getty Images

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