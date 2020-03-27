Новый каналG.spaceШОУМАНИЯУ Тилля Линдеманна подтвердили коронавирус

У Тилля Линдеманна подтвердили коронавирус

Солиста Rammstein срочно госпитализировали в Берлине с диагнозом 

По данным издания Bild угрозы для жизни 57-летнего музыканта нет. Тем не менее, он находится в отделении интенсивной терапии.

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Зная, как Тилль обычно относиться к каким-либо правилам (чего стоит только его вылазка в Чернобыльскую зону!), можно предположить, что фронтмен Rammstein пренебрег мерами предосторожности.

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