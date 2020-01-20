Пара больше официально не будет представлять королеву

Королева Елизавета II освободила принца Гарри и Меган Маркл от выполнения королевских обязанностей. Об этом стало известно из официального заявления Ее Величества, которое недавно обнародовал Букингэмский дворец.

«Я признаю все вызовы, с которыми им пришлось столкнуться за последние два года и поддерживаю их желание жить более независимой жизнью. Хочу поблагодарить их за преданную работу в этой стране, странах Содружества и за его пределами, а также особенно горжусь тем, как Меган удалось так быстро стать членом нашей семьи», – говорится в обращении.

С весны 2020 года Меган Маркл и принц Гарри больше не будут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства. То есть, их больше нельзя будет называть «Их королевские высочества». Но супруги останутся герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохранится титул принца, данный ему при рождении.

Сами же герцоги Сассекские заявили, что хотят вернуть 2, 4 миллиона фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре.

Выступая на встрече благотворительной организации Sentabale, Гарри отметил, что Великобритания – его дом и любимое место и “так будет всегда”. Также он отметил: «Мы вдвоем сделали все, что смогли. Когда мы поженились, мы были в предвкушении, мы были в восторге и мы были здесь, чтобы служить … Я хочу, чтобы вы поняли: я не иду. Я буду служить Королеве, содружества и выполнять свои воинские обязанности, просто я хочу сделать шаг к спокойной жизни».

Посмотреть эту публикацию в Instagram sussexroyal 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: Getty Images

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