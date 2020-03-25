Джаред Лето позвонил Лесе Никитюк в прямом эфире (ВИДЕО)

Этой ночью сбылась мечта ведущей «Кто против блондинок?»: один из ее любимых исполнителей Джаред Лето позвонил ей в прямом эфире в Instargam!

Да уж, а еще говорят, чудес не бывает! Сегодня Леся Ивановна убедилась, что всё что нет ничего невозможного, когда посреди ночи с ней лично поздоровался солист «30 seconds to Mars»… в ее Instargam.

От избытка эмоций ведущая расплакалась и выглядела слегка растерянной. Но в этом нет ничего удивительного! Леся несколько раз сквозь слезы назвала Джареда «дурачком» и потом рассмеялась.

«Почему я не накрашена?», – воскликнула в середине разговора Леся и игриво поправила волосы.

Джаред рассказал украинской ведущей о своей поездке в Киев, о том, как хорошо провел время в Украине.

А Леся поделилась с музыкантом сложностями жизни на два города.

Лето даже попытался повторить за ведущей несколько слов, в частности фразу «О, боже!», которая в его исполнении с акцентом прозвучала очень забавно.

Леся осталась в таком восторге от разговора с кумиром, что сразу же после окончания прямого эфира выложила кусочек видео разговора в свой аккаунт. Так сказать, на память! Хотя чего уж тут, каждый бы так сделал, а еще, скорей всего, много-много скринов, которые можно было бы распечатать и повесить в рамочку на стену.

Также Джаред ночью успел позвонить ведущему Андрею Беднякову и блогеру Насте Ивлеевой. Видимо, очень соскучился по общению за время медитаций. Что ж, интересно, кто следующим увидит звонок от Джареда в своем телефоне!

Фото: @jaredleto

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