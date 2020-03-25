Джаред Лето позвонил Лесе Никитюк в прямом эфире (ВИДЕО)
Этой ночью сбылась мечта ведущей «Кто против блондинок?»: один из ее любимых исполнителей Джаред Лето позвонил ей в прямом эфире в Instargam!
Да уж, а еще говорят, чудес не бывает! Сегодня Леся Ивановна убедилась, что всё что нет ничего невозможного, когда посреди ночи с ней лично поздоровался солист «30 seconds to Mars»… в ее Instargam.
От избытка эмоций ведущая расплакалась и выглядела слегка растерянной. Но в этом нет ничего удивительного! Леся несколько раз сквозь слезы назвала Джареда «дурачком» и потом рассмеялась.
«Почему я не накрашена?», – воскликнула в середине разговора Леся и игриво поправила волосы.
Джаред рассказал украинской ведущей о своей поездке в Киев, о том, как хорошо провел время в Украине.
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One of my favorite things about going to Kyiv is all the bridges I get to climb. I heard they’re shutting down this rusty old bridge they’ve been working on for 20 years…it’s kind of a cool place and a lot of people like to spend time there, maybe they could make it into a park? Park L’єto has a nice ring to it 🤣
А Леся поделилась с музыкантом сложностями жизни на два города.
Лето даже попытался повторить за ведущей несколько слов, в частности фразу «О, боже!», которая в его исполнении с акцентом прозвучала очень забавно.
Леся осталась в таком восторге от разговора с кумиром, что сразу же после окончания прямого эфира выложила кусочек видео разговора в свой аккаунт. Так сказать, на память! Хотя чего уж тут, каждый бы так сделал, а еще, скорей всего, много-много скринов, которые можно было бы распечатать и повесить в рамочку на стену.
Также Джаред ночью успел позвонить ведущему Андрею Беднякову и блогеру Насте Ивлеевой. Видимо, очень соскучился по общению за время медитаций. Что ж, интересно, кто следующим увидит звонок от Джареда в своем телефоне!
Фото: @jaredleto
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