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23 марта
Выходные в марте 2020: сколько будем отдыхать
В марте 2020 у украинцев будет аж… 10 выходных дней! Это же треть месяца, представляете? А так много выходных у нас благодаря празднику 8 Марта и тому, что месяц начинается в воскресенье.
Первый выходной, 1 марта, пришелся на Масленицу. В первый день весны объедались блинами, а с понедельника уже начинали присоединяться к
Великому посту. Но если душа желает продолжения праздника, советуем попробовать Очень вкусно! новый рецепт диетических блинов на минеральной воде.
Следующая череда праздников припала на 8 Марта – воскресенье. А значит, выпал дополнительный выходной – в понедельник, 9 марта.
Остальные выходные в марте – по плану! Синоптики обещают отличную теплую погоду на весь месяц, и
афиша на март 2020 была богата на крутые мероприятия. Но… Из-за угрозы коронавируса многие страны, включая Украину, объявили о карантине. А это запрет массовых мероприятий от 200 человек, удаленная работа, дополнительно обсуждаются ограничения в работе общественного транспорта, заведений питания и ТРЦ.
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