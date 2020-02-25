Рецепт блинов на минеральной воде на Масленицу
Масленица в разгаре, а впереди Великий пост. Хочется побаловать себя и близких блинчиками, но ты за ЗОЖ? Совсем не обязательно лишать себя удовольствия! Ажурные блины можно приготовить … на обычной минеральной воде! Так они выйдут диетическими, и при этом останутся нежными и вкусными!
Рецепт блинов на минеральной воде
Для приготовления низкокалорийных блинчиков тебе понадобится:
мука — 1,5 стакана
вода — 2 стакана
сахар — 1 ст. л.
соль — 0,5 ч. л.
сок лимона — 2 ст. л.
сода — 0,5 ч. л.
рафинированное подсолнечное масло — 3 ст. л.
Приступаем к готовке!
В минеральной воде раствори соль и сахар. При желании можешь заменить сахар фруктозой.
Пошаговый рецепт диетических блинов
Просей муку через сито и высыпь в посудину с минеральной водой. Тщательно перемешай все ингредиенты до получения однородной массы.
Погаси соду и добавь ее к тесту. Вымешивай, пока на поверхности не появятся пузырьки. В получившуюся массу влей немного подсолнечного масла и снова тщательно перемешай.
Дай тесту настояться 30 минут в теплом помещении: так оно станет более однородным.
Небольшим половником выливай тесто на горячую сковороду. При этом смазывать маслом ее не обязательно, ведь оно уже есть в составе блинчиков.
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С минеральной водой блинчики получаются более нежными и ажурными, так что следи, чтобы они не подгорели. Как только серединка «схватывается», можешь переворачивать!
Вот и все секреты! Подавать диетические блинчики можно со свежими фруктами или ягодным пюре без сахара. Приятного аппетита!
Фото – pixabay.com
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