Весна – пора романтики и любви, так что самое время посмотреть, какие сюрпризы на любовном фронте приготовили тебе звезды. Лови любовный гороскоп на март 2020 для всех знаков зодиака и настраивайся на позитив, ведь впереди тебя ждет много приятных неожиданностей, встреч и прогулок под луной!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Смотри, что это впереди такое светлое? Это же твои новые счастливые отношения! В марте тебя ждет судьбоносное знакомство, которое очень скоро перерастет в бурный роман. Главное – не терять голову. Чувства чувствами, но нужно иногда и мозг «включать». Не забывай, что любой человек – это совершенно уникальная личность, которую ни в коем случае нельзя пытаться «перевоспитать под себя». Принимай людей такими, каковы они есть, и, поверь, им будет, чем тебя удивить!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Соберись: в марте тебе придется много работать, и на любимого человека может остаться совсем мало времени! Осваивай основы тайм-менеджмента: тебе нужно будет правильно распределить свои силы между работой и личной жизнью, чтобы ни одна сторона не пострадала! А в остальном всё будет гладко – и заветные тюльпаны на 8 Марта, и кофе в постель.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Весна для Близнецов начнется с радостной новости. Это будет или внезапное смс от давно забытого поклонника, или появление нового ухажера, а для тех, кто состоит в отношениях, это может быть долгожданное предложение руки и сердца. Так что готовься к переменам! Может, самое время записаться к мастеру и обновить гардероб?

Рак (22 июня — 22 июля)

Кажется, Раки совсем за зиму забыли, как это – ходить на свидания, гулять до полуночи и целоваться у подъезда. Пора все вспомнить, ведь в марте гулять и целоваться придется много, тебя просто накроет волной романтики и любви. Сопротивление бесполезно! Так что запасайся бальзамом для губ уже сейчас.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам звезды советуют присмотреться к коллегам – вполне возможно, ты настолько увлеклась работой, что пропустила приход симпатичного новенького. А, может, пришло время наконец пообщаться с тем блондином, с которым вы переглядываетесь на обеде? Так или иначе, именно на работе в марте тебя ждет любовное приключение. А будет у него продолжение или всё закончится парой свиданий – решать уже тебе!

Дева (23 августа — 23 сентября)

Девы, пора несколько поумерить свои запросы! Пока ты выжидаешь своего принца с мешком долларов на белом лимузине, мимо проезжают завидные женихи на черных BMW. А ты просто их не замечаешь, глядя в другую сторону. Будь проще, и люди к тебе потянутся! Не отталкивай тех, кто на первый взгляд кажется совершенно «неподходящим», учись давать людям шанс, и ты удивишься, сколько нового узнаешь о них!

Весы (24 сентября — 23 октября)

Для Весов март – отличное время путешествовать! Можно съездить на выходные в соседний город, а можно взять отпуск и на неделю укатить в какую-то далекую жаркую страну. Главное – не куда, а с кем, правда? Если же ты пока без пары, бери подружку, и отправляйтесь вместе покорять неизведанные места. А новые знакомства сделают поездку особо яркой!

Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Спрячьте жало, Скорпионы! Этой весной у вас все будет так гладко, что не придется обороняться и напрягаться. Расслабься и получай удовольствие: всё сложится само собой. Твой принц сам тебя найдет, на работе наконец отметят твои успехи. Ты получишь все награды, которые так давно заслуживала. Так что готовь стену для медалей!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для Стрельцов этот март станет месяцем открытий. Не все будут приятными: одна из подруг втайне заглядывается на твоего бойфренда! Беспокоиться не стоит: сомнений в верности любимого нет, а вот стоит ли продолжать общение с завистницей – решать тебе. Для Стрельцов, которые еще не нашли свою половинку, у нас хорошие новости: совсем скоро от твоего одиночества не останется и следа!

Козерог (22 декабря — 20 января)

А у Козерогов март будет очень насыщенным. Сразу несколько поклонников решат внезапно проявить активность, так что планируй свидания заранее и следи, чтобы они не мешали работе. В марте есть большая вероятность именно карьерного роста, так что не упусти свой шанс. Тот, кто давно и по-настоящему хочет быть с тобой, дождется в любом случае!

Водолей (21 января— 18 февраля)

Март готовит сюрпризы! И большинство из них как раз касаются твоей личной жизни. Пришло время избавиться от лишних воспоминаний, оставить в прошлом людей, причинявших боль, научиться не давать третьи и пятые шансы тем, кто их недостоин. Освободи в сердце место для новых чувств, и они очень быстро появятся в твоей жизни!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не вздумай плыть по течению! У тебя есть шанс в марте кардинально изменить свою жизнь, и ты просто обязана им воспользоваться. Возможности будут преследовать тебя на каждом шагу: это может быть переезд на новую квартиру, а может – случайное знакомство в метро. Не сиди на месте, ходи в новые места, учись новым вещам и обязательно знакомься с новыми людьми. И увидишь, твоя жизнь изменится к лучшему!

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