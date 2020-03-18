Неужели мы не увидим Чака Басса и Блэр Уолдорф?

С тех пор как стало известно, что популярный сериал «Сплетница» получит продолжение, фанаты начали гадать, кто же сыграет главных персонажей. Наибольшим вопросом оставалось, увидим ли мы нашу любимую четверку – Блэр Уолдорф, Чака Басса, Серену ван дер Вудсен и Дэна Хамфри. И вот HBO наконец рассекретили имена звезд, которые появятся в сериале.

Как бы мы не хотели увидеть оригинальный каст в продолжении «Сплетницы», но этого не будет. Исполнительный продюсер сериала заявил, что это будет новая история без привычных персонажей. Главные роли получили малоизвестные актеры, которые только начинают свою карьеру в Голливуде. Так, в перезагрузке снимутся Эмили Элин Линд, Уитни Пик, Джейсон Готей, Джонатан Фернандес, Эли Браун, Тави Гевинсон, Томас Догерти, Адам Чанлер-Берат, Зион Морено.

И пока с актерами новой «Сплетницы» хоть немножко прояснилось, подробности сюжета до сих пор не разглашают. Известно только, что одной сплетницы в сериале не будет. Секретной жизнью элитных подростков Манхэттена будут управлять социальные сети. Новый сезон будет состоять из 10 серий. Премьера обновленной «Сплетницы» запланирована на весну 2020 года.

Читай также:

Сериал «Сплетница» снова озвучит Кристен Белл

«Сплетница»: каким будет перезапуск сериала и кто сыграет главную роль?