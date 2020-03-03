«Сплетница»: каким будет перезапуск сериала и кто сыграет главную роль?

Кто наведет порядок на Верхнем Ист-Сайде?

Недавно HBO официально заявил, что культовый сериал «Сплетница» вернется на экраны. Шоуранерамы перезапуска станут создатели оригинальной идеи – Джошуа Сафран и Джош Шварц.

О сюжете новой «Сплетницы» известно не так много. Но уже понятно, что сериал снова сосредоточится на жизни и проблемах подростков с Верхнего Ист-Сайда. Но все сплетни и скандалы будут появляться через Instagram. По словам продюсеров, новое время диктует новых героев: «В наше время нет смысла придумывать какую-то Сплетницу, которая контролирует жизнь взрослых людей. Это глупо и наивно. В этой идее было что-то действительно свежее 10 лет назад, но теперь мы все с вами в каком-то смысле Сплетницы».

Что касается исполнителей главных ролей, то кастинги продолжаются. Пока известно имя одной из главных героинь. Современную Серену сыграет актриса Эмили Линд. Ее персонаж – 16-летняя Одри будет разбираться с перепетиями в личной жизни. Девушка уже давно находится в серьезных отношениях и начинает сомневаться в правильности своего выбора.

Для тех, кто не представляет «Сплетница» без Блэр, Чака, Серены, Нейта и Дэна, создатели подготовили сюрприз. В новом интервью Entertainment Tonight Сафран подтвердил, что Серена, Блэр, Нейт и Дэн станут частью перезагрузки, независимо от того, решат ли звезды вернуться. Так или иначе, в новых сериях будут упоминаться прошлые герои, поскольку «вселенная все еще существует».

– Они – часть мира, – сказал Сафран. – Персонажи говорят о них и о том, что они существуют. Да, да, я бы хотел, чтобы они вернулись. Шоу прыгнуло на пять лет в вперед по окончанию, и мы прожили эти пять лет, поэтому есть куча вещей, которые они могли делать.

Сладкая плюшка для тех, кто влюблен в голос оригинальной «Сплетницы». В римейке появится актриса Кристен Белл, которая озвучивала персонаж Сплетницы. В первом сезоне новой «Сплетницы» будет 10 эпизодов. Ждем с нетерпением, ХОХО GOSSIP GIRL.

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