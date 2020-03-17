Солист “Другої ріки” попал в больницу с подозрением на коронавирус

Фронтмен группы “Друга ріка” Валерий Харчишин на своей страничке в facebook рассказал жуткую историю о том, как его с подозрением на коронавирусную инфекцию отвезли в больницу в Белой Церкви.

Спустя несколько дней с диагнозом “односторонняя пневмония” артиста вернули лечиться в Киев, но время, проведенное, в больнице Белой церкви Харчишин запомнит надолго:

“Я один з тих хто опинився у групі ризику, повернувшись з Італії в період спалаху епідемії і згодом відчув усі симптоми вірусу описаного в анамнезах COVID-19. Відповідно, порадившись зі страховою, було рекомендовано звернутися до «швидкої». – пише Валерій на своїй сторінці. – Історію про те, що привело мене до Білої Церкви – повідаю згодом, але, для початку скажу — обстеження та госпіталізація є вимушеним, а не обов’язковим кроком і стала для мене єдиною опцією, бо у «багажнику»: сухий кашель, задишка, температура, високий тиск, контакти з потенційно зараженими в італійській лікарні, відвідані аеропорти у Мілані, Римі, Туріні, Празі та подорож за кермом з Ломбардії до Лігурії зупинками у людних місцях. Знову ж таки, подорож – не для розваги. Скажу вам, що я абсолютно адекватно ставлюся до карантину та відповідної гігієни”.

“Якщо ви (як і я) мешкаєте або, раптом, опинилися десь у передмісті, проживаєте в Ірпені, Гостомелі, Бучі, Вишгороді, Борисполі, Броварах чи, навіть, у Конче Заспі і Борщагівці, пощастить, якщо в Гатному/Чабанах, Глевасі, то з симптомами «коронаРОвірусу»©️(тричі озвучена цитата працівника швидкої), вас неоднмінно відвезуть не до найближчої лікарні чи святої Олександрівської(Жовтневої), а до Білої Церкви(за 100км від мене, наприклад). Ви погодитеся, бо пройти тест по-іншому вам не запропонують.”

“Але, за мить ви перестаєте радіти, дізнавшись, що ніяких тестів, вніч з п’ятниці на суботу у призначеному Київською ОДА центрі боротьби з «COVED -19» немає. Вони були в Ірпені(звідки швидка) На питання — для чого тоді мене привезли за 100км від Києва — розводять руками, промовляючи шось про інструкції…”

“Для повного виключення — потрібно провести ПЛР(ПЦР з рос.) тест, а для цього матеріали мають відвезти, увага, назад до Києва в єдину призначену лабораторію. Чому не можна було зробити такий забір не за 100км, а у в іншій призначеній Олександрівській лікарні, чи у скафандрах прямо у швидкій взяти матеріали і доправити до лабораторії? Логічно?”

“Тест таки зробили у неділю(потрапив у п’ятницю) у спецлабораторії Києва, що показав негативний результат, але, за рентгеном у мене виявили односторонню пневмонію, яка дозволила мені залишити бокс N1 з прекрасним виглядом на білу церкву у Білій Церкві і протягом двох годин, через неймовірні затори любителів туалетного паперу фаршированого гречкою, діставатися до найближчої Київської лікарні, аби лікувати свою пневмонію…”

«Лежу у Білій Церкві – дивлюсь на білу церкву, або як правильно панікувати, коли твій мозок полонив коронавірус» Мушу… Posted by Valeriy Kharchyshyn on Monday, 16 March 2020

Что ж, остается пожелать Валерию Харчишину скорейшего выздоровдения! А мы напоминаем, что у нас на сайте вы можете посмотреть видео-рекоменации от Сергея Притулы, как вести себя во время карантина, чтобы максимально обезопасить себя и своих близких.

Фото: valeriy.kharchyshyn_dr

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