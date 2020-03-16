Музыка не на карантине: группа “Фиолет”сыграет акустический онлайн-концерт
Поп-рок команда “Фиолет”первая среди украинских артистов отреагировала на введение карантина. Ребята решили не оставлять фанов без музыки и поддержать их в режиме онлайн.
18 марта в 21.45 группа устроит уютный вечер в формате квартирника, где сыграет свои лучшие песни и несколько совершенно новых композиций. Приобщиться к нему можно посетив YouTube-канал “Фиолет”:
– Карантин та коронавірус змусили завмерти концертне життя в Україні та світі. Команди переносять свої тури. Був перенесений і наш київський виступ на підтримку британського гурту Nothing But Thieves. Поки ми спостерігаємо за тим, що відбувається і буде далі, важливо не ізолюватися від світу та людей культурно. Тож ми вирішили оперативно мобілізуватися тв зробити презент нашій Фіолет-family та поціновувачам української музики – зіграти акустичний онлайн-концерт. Перформанс не лише музичний сенсом і формою, але й як акт консолідації та підтримки одне одного. Без паніки, з рідними людьми та улюбленою музикою, – объясняет фронтмен группы Сергей Мартынюк.
Напомним, что 21 марта Фиолет должны были выступать на саппорте у британских альтернативщиков Nothing But Thieves. Однако из-за пандемии концерт перенесли.
В это непростое для всей музыкальной общественности время поддержать артистов можно покупая их музыку и мерч.
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