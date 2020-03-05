«Евровидение 2020» в этом году будет праздновать свой 65-летний юбилей. Традиционно этот международный конкурс становится для любителей поп-музыки событием года, собирая возле экранов миллионы зрителей. Многие хотят увидеть огромный концерт в прямом эфире, состоящих из трех шоу, и угадать, кто же победит. Более того, делают ставки. Читай в материале, где и когда состоится «Евровидение 2020». Специально для тебя мы собрали самую важную информацию об этом масштабном мероприятии. Будь в курсе!

Где состоится конкурс Евровидение 2020?

По правилам соревнования всех участников принимает страна-победитель. В прошлом году награду выборол представитель Нидерландов – Дункан Лоуренс с лирической песней о любви «Arcade». А это значит, что Нидерланды приглашают участников и фанов к себе! Вскоре организаторы конкурса объявили точные данные. Итак, «Евровидение 2020» пройдет в городе Роттердам (Нидерланды) на концертной площадке Ahoy Arena. А пока давайте вспомним, каким музыкальном материалом Дункан всех покорил.

Участники Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины: полный список

Даты проведение полуфиналов

и финала конкурса Евровидение 2020 Первый полуфинал – 12 мая Второй полуфинал – 14 мая Финал – 16 мая

Так хочется заглянуть в будущее и узнать, чем в этом году удивят организаторы. Но пока они презентовали только основные элементы концепции. Логотип конкурса «Евровидение 2020» представляет собой общность флагов стран-участниц, соединенных в круг. Интересно, что создатели логотипа этого года вдохновлялись работами своих же коллег и создали современную визуализацию логотипов Евровидения 1970, 1976 и 1980 годов. Именно тогда международный песенный конкурс проходил в Нидерландах. Таким образом они подчеркнули не только ценность мероприятия для страны, но и исторический бекграунд.

А вот как выглядит сцена, которую создал немецкий художник-постановщик Флориан Видер. Он вдохновлялся мостами и каналами, которые соединяют землю и воду в Нидерландах.

Слоган Евровидения 2020 – Open Up, что значит – Откройся! Фраза специально не дописана до конца. Чему стоит открыться, каждый выберет сам: музыке, новым увлечениям, свободе выразить себя… Полет для фантазий огромный. Интересно, как участники конкурса интерпретируют слоган в своих концертных номерах. Ждем, как всегда, чего-то необычного.

«Мы искали тему и лозунг, которые отражают то, что стоит за Нидерландами, и с чем голландцы могут идентифицировать себя; страна с открытым разумом к миру, где мы выражаем свое мнение, с уважением друг к другу. Мы также сочли важным выбрать тему, которая отражает дух нашего времени. Люди обеспокоены усилением поляризации, и свобода не столь очевидна для всех, как следовало бы. С лозунгом «Open Up» мы горячо приглашаем людей открыться другим, высказывать разные мнения, рассказывать друг другу истории и, конечно же, слушать музыку друг друга», – подчеркнул исполнительный продюсер песенного конкурса Ситсе Баккер.

Ведущие «Евровидение 2020» – Шанталь Янзен (актрисаи ведущая), Едсилия Ромбли (певица, екс-участница Евровидения) и Ян Смит (певец и комментатор). Шанталь пять раз была признана лучшей телеведущей страны. Едсилия известна своими победами в нидерландской и европейской версии талант-шоу Soundmixshow и представляла страну на «Евровидении 1998». А Ян Смит не только последние 9 лет комментировал Евровидение, но и развивается как певец.

Кто отказался участвовать в Евровидении 2020?

В 2020 году в Нидерландах выступят участники из 41 страны. Если ничего не случится (держим кулачки), то конкурсант от Украины тоже поедет. Напомним, в прошлом году наша страна отказалась отправлять победителя нацотбора MARUV, и мы подробно писали о причине. С каждым годом страны отказываются от участия в конкурсе, и многие по финансовым причинам. В 2020 в Роттердам не поедут исполнители из Черногории и Венгрии. Не известна судьба участия Турции. После победы Кончиты Вурст в 2014 году принято решение не отправлять своих конкурсантов. И 2020 год якобы тоже не стал исключением. Зато в 2020 к списку стран-участников присоединилась Болгария.

Кто сразу проходит в финал Евровидения 2020?

По правилам, в финал песенного конкурса гарантировано проходят участники шести стран, минуя полуфиналы. Это страна-победитель прошлого года (Нидерланды), а также Большая пятерка: Испания, Германия, Италия, Великобритания и Франция. Такая привилегия объясняется тем, что эти страны не только главные спонсоры конкурса, но и основатели Европейского вещательного союза.

Как выбирают победителя?

Лучшего исполнителя и песню конкурса выбирает национальное жюри каждой из стран-участниц, состоящее из 5 человек. После выступления всех конкурсантов представители стран выходят в прямой эфир и озвучивают балы. Но это только половина результатов турнирной таблицы. Ведь вторую часть баллов выставляют зрители! Обязательное условие конкурса – запрещено голосовать за представителя своей страны. Телезрители могут отдать свой голос с помощью sms на номер, который увидят на экране в прямом эфире. Голосование стартует после выступления последнего исполнителя и длится от 15 до 30 минут. Точное время объявляется ведущими конкурса. В итоге, баллы жюри и телезрителей суммируется и определяются полуфиналисты, а затем и победитель.

Особенности участия в конкурсе

В Евровидении могут принять участие только исполнители старше 16 лет. Один и тот же артист не имеет права представлять несколько стран. Конкурсная песня должна быть новой, и не заявленной в ротацию до 1 сентября предыдущего года. Максимальная продолжительность – 3 минуты. К тому же, на сцене не должно находится более 6 человек, запрещена фонограмма и компьютерная обработка голоса. А так же – политические высказывания и недостойное поведение. Номер на репетициях и полуфиналах-финалах должен быть одинаковым.

Кто едет на Евровидение 2020 от Украины?

Скоро Нацотбор по новым правилам стартует и в Украине. Кроме телезрителей конкурсанта от нашей страны выбирает жюри. Пока объявлены имена двух из них – Андрея Данилко и Тины Кароль. Ведущим Нацотбора стал Сергей Притула. А это значит, что зрители 100% получат хорошее настроение. Запомните даты, чтобы проголосовать за любимого исполнителя: первый полуфинал – 8 февраля, второй полуфинал – 15 февраля и финал – 22 февраля. Прямой эфир будут транслировать СТБ и телеканал UA: Перший. Но есть возможность увидеть все своими глазами, купив билет в зал. Конкурсанта от Украины будут выбирать в Киеве во Дворце культуры КПИ. Поспеши приобрести, ведь скоро начнется самое интересное.

Фото – eurovisionworld.com