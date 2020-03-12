Таким образом 18-летняя звезда выступила против бодишейминга

На этой неделе американская певица Билли Айлиш отправилась в четвертое мировое турне. Первый концерт звезда дала в Майами, где шокировала своих фанатов смелым жестом. Во время шоу зрителям показали ролик, в котором Билли раздевается до нижнего белья и погружается в черную воду. На фоне видеоряда звучит монолог певицы, акцентирующий внимание на проблеме бодишейминга.

«Вы, правда, знаете меня? У вас есть мнение о моем мнении, о моей музыке, о моей одежде, о моем теле. Некоторые люди ненавидят то, что я ношу, некоторые хвалят. Некоторые люди используют это, чтобы опозорить других, некоторые люди используют это, чтобы опозорить меня. Но я чувствую, что вы смотрите… Всегда, – обращается к публике Билли Айлиш. – Все, что я делаю, не остается незамеченным. Хотя я чувствую ваши взгляды, ваше неодобрение или вздохи облегчения, если бы я жила ими, я бы никогда не смогла пошевелиться. Вы хотите, чтобы я была меньше? Слабее? Мягче? Выше? Хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи провоцируют вас? А моя грудь? Живот? Бедра? Тело, в котором я родилась, – не то, чего вы хотели? Если я ношу то, в чем мне комфортно, я не женщина. Если раздеваюсь, шл*ха. Хотя вы никогда не видели мое тело, вы судите меня по нему».

Проблема бодишейминга очень близка и самой Билли Айлиш. Победительница «Грэмми-2020» предпочитает не сексуализировать свое тело, поэтому всегда появляется на публике в одежде oversize. И за это часто подвергается критике.

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