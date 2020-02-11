Верка Сердючка выпустит «евроальбом» под названием Sexy

Теперь Андрей Данилко будет петь по-английски

Главная звезда украинского шоу-бизнеса Верка Сердючка планирует выпустить новый альбом. Об этом во время первого полуфинала Нацотбора на «Евровидение-2020» рассказал сам Андрей Данилко, выступающий в творческом амплуа известной проводницы.

Новый мини-альбом Верки Сердючки получит название Sexy. Готовит его артист специально для европейской публики, а потому в шутку называет себя «евроСердючкой».

– Он – для публики «Евровидения», которая любит Сердючку. Все-таки люди хотят подпевать и понимать, о чем. Понятно, что они будут танцевать под «Хорошо». Они даже кричат «карашо». Если и нашим понравится, я буду счастлив, – поделился Андрей Данилко с Новым каналом.

Пока известно, что в мини-альбом Sexy войдет три песни. Одна из них – Make It Rain Champagne, которую Верка Сердючка недавно презентовала. Также продолжается работа над треками Disco Kicks и Sexy.

Из-за нового репертуара Верка Сердючка также планирует сменить и концертные костюмы. Ориентируясь на европейскую аудиторию, Андрей Данилко может снять украинские вышиванки. Надеемся, что Верка Сердючка оставит хотя бы свою знаменитую звезду.

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