Леди Гага скоро станет мамой

Американская певица решила, что хочет иметь детей

Настоящая дива провокаций Леди Гага наконец задумалась о детях. В возрасте 33-х лет после многочисленных романов певица поняла, что искать искреннюю любовь можно всю жизнь, а вот создать семью ей хочется уже сейчас. А все это из-за феерического падения звезды со сцены в фаната на руках во время концерта в Лас-Вегасе.

«Она была очень эмоциональная во время рентгена после падения со сцены. И вдруг осознала, что у нее есть все, что она хочет в этом мире, но у нее нет никого, кому Гага могла бы оставить свое наследие. Но она с крепкой семьи и всегда этого хотела », – заявил изданию Radar Online инсайдер из близкого окружения селебрити.

Проблема в том, что через неврологическое заболевание Леди Гага не хочет сама вынашивать и рожать ребенка. Певица страдает фибромиалгией, которая сопровождается хроническими болями. Поэтому выносить ребенка самой ей будет чрезвычайным испытаниям. Единственными возможными вариантами для Гаги остаются усыновление и суррогатное материнство.

Когда именно Леди Гага решится на ребенка, пока непонятно. Но судя по словам инсайдера, певица планирует стать мамой в ближайшем будущем.

Фото: Getty Images

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