Сергей Притула сделал подробный разбор Нацотбора на «Евровидение-2020»: Досталось всем!

Ведущий Нового канала Сергей Притула на своей официальной странице в facebook написал длинный пост о Национальном отборе на «Евровидение-2020», в котором «по косточкам» разобрал и жюри, и участников, и победителей!

«Найцікавішим з усіх є кейс Jerry Heil, – пишет Сергей Притула. – Це яскравий приклад того, як молодого артиста можуть вибити з колії хейтери. Так, це дуже важко, коли ти заходиш у нацвідбір в ролі беззаперечного фаворита, але побиваєшся у фінал тільки з 3-го місця в групі. Але ще важче – це пропустити через себе все те, що потім про тебе пишуть у соцмережах. Навіщо Яні було це все читати – це вже третє питання. Але результатом тижневого переварювання негативу стала кардинальна зміна номеру виконавиці у фіналі, коли із чітко концептуального, максимально пов’язаного із меседжем композиції, він перетворився на абсолютно «ні про що». І, головне, це зміна настрою, із яким JH вийшла на сцену. Та життєрадісна, весела дівчина кудись зникла. І глядач не міг цього не помітити. Як наслідок – останнє місце не тільки від суддів, але і за результатами смс-голосувань».

Як і обіцяв, напишу кілька слів про національний відбір на Євробачення.Це вже був 4-ий конкурс, який мені довелось… Posted by Сергій Притула – офіційна сторінка on Friday, 28 February 2020

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В финале поста Сергей призвал не хейтить победителей Нацотбора – группу «GO_A», не зависимо от того, какое место они займут в мае на «Евровидении»: «Не будьте, як кажуть у середовищі футбольних фанатів, «глорі-боями», які в разі перемоги – дуже пишаються, а в разі поразки – дуже ганьблять!»

Что ж, остается лишь дождаться мая и держать кулачки за представителей Украины – коллектив «GO_A», который представят на песенном отборе свою стильную этничную песню «Соловей».

Больше про группу «GO_A» читайте тут.

Фото: serhiyprytula

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