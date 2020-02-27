Маколей Калкин снимется в «Американской истории ужасов» (ВИДЕО)

Популярный актер станет героем десятого сезона шоу

Главный актер любимого фильма «Один дома» Маколей Калкин сыграет в 10 сезоне сериала-антологии «Американской истории ужасов». Об этом стало известно, когда шоураннер проекта Райан Мерфи опубликовал в своем Instagram видео с актерским составом нового сезона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram mrrpmurphy 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В сериале снимутся Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок. Также в десятый сезон вернутся главные герои антологии Сара Полсон и Эван Питерс. Среди анонсированного каста заявлен и Маколей Калкин. Для актера это будет первая большая роль в сериале.

В видео играет трек Орвилла Пека «Dead of Night», который намекает на новую тему сезона. Никаких подробностей относительно темы шоу, которая меняется каждый сезон, нет. Райан Мерфи даже не называет дату премьеры.

В января 2020 года стало известно, что «Американскую историю ужасов» продолжили сразу на три сезона – до 2023 года.

Фото: Getty Images

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