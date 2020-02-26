Модный бренд чтит легендарную франшизу

Американский бренд Michael Kors создал эксклюзивную капсульную коллекцию с франшизой фильмов «007». Она приурочена к 25-летию фильмов о Джеймсе Бонде и выходу новой части «Не время умирать».

Коллекция сумок «007» состоит всего из трех моделей. Главную модель коллекции Bancroft даже можно будет увидеть в 25-ом фильме о британском шпионе. В ленте «Не время умирать» ее носит персонаж Ив Манипенни, которую сыграла Наоми Харрис. Именно она стала напарницей Бонда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram michaelkors 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Я давно считал, что мода и кино взаимосвязаны. Фильмы всегда были источником вдохновения для меня, и я думаю, что когда вы смотрите отличную ленту, одежда персонажей играет огромную роль в восприятии зрителя. Большая мода, как и отличные фильмы, может оставить неизгладимое впечатление. А в фильмах «007», в которых рассказывается о скорости и гламур, наши аксессуары идеально подходят, – сказал Майкл Корс о сотрудничестве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram michaelkors 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Купить эксклюзивные модели сумок из коллекции «007» от Michael Kors можно в магазинах бренда, его официальном сайте и на сайте бондианы. В продажу коллекция поступит с конца марта. Новая часть франшизы о Джеймсе Бонде «Не время умирать» выйдет на экраны уже 9 апреля.

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