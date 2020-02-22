Финал Нацотбора на «Евровидение 2020» состоится 22 февраля в 19:00. Ты сможешь посмотреть шоу не только в эфире СТБ и UA: Перший и youtube-каналах организаторов, но и у нас на сайте. Конкурсанты Нацотбора призывают на всех площадках голосовать за себя. Они знают, что выбор зрителей решающий. Мы подскажем, как правильно отдать свой голос за любимого конкурсанта.

Как голосовать за участников Нацотбора на «Евровидение – 2020» в Украине

Организаторы Нацотбора СТБ и UA: Перший опубликовали правила голосования этого года. Итак!

1. Начало и окончание голосования объявляется ведущим Нацотбора – Сергеем Притулой. Поэтому важно голосовать только в этом временном промежутке, ни раньше, ни позже.

2. Каждому участнику полуфинала присвоен номер от 1 до 6. Этот номер и станет своеобразным кодом конкретного конкурсанта. Смотрите, кто и под каким номером будет выступать 22 февраля.

3. Отдать свой голос можно двумя способами: с помощью sms или мобильного приложения Teleportal.

Если тебе удобнее отослать смску, то нужно отправить номер конкурсанта на 7766. Проголосовать за одного конкурсанта можно только один раз. Даже если ты отправишь 10 сообщений, засчитается только один голос.

В Teleportal все еще проще – заходишь во вкладку Голосование и нажимаешь на фотографию исполнителя, который тебе понравился. Важно! В Teleportal нужно зарегистрироваться. Таким образом организаторы следят за тем, чтобы не было накруток голосов. А сама регистрация займет несколько секунд.

В результате голоса жюри и зрителей суммируются и выводятся на турнирной таблице. С первого полуфинала в финал проходят первые три исполнителя. Остальные – прекращают соревнование. Голос зрителей очень важен. В случае, если несколько участников получат одинаковое количество голосов, в финал пройдет тот конкурсант, которого выбрали больше всего зрителей. Детальнее правила голосования за участника Нацотбора на «Евровидение – 2020» можно почитать здесь.

Фото – stb.ua

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