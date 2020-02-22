Бывшая пиар-менеджерка участника Нацотбора Анжелика Буркина: «Речь идет о 10 тыс. у.е.»

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Украинский певец Дэвид Аксельрод, который ранее был известен под именем Владимир Ткаченко и за участие в дуэте «Barcelona», оказался в эпицентре скандала. Недавно появилась информация о том, что артист изменил свое имя в паспорте не из творческого порыва, а из-за невыплаченого долга. Такой версии событий в день второго полуфинала, 15 февраля, поделилась пиар-менеджерка Анжелика Буркина, с которой Аксельрод сотрудничал ранее.

По словам Буркиной, Дэвид Аксельрод сменил паспортные данные из-за того, что задолжал 10 тысяч долларов и до сих пор их не вернул.

«Вы же понимаете, работать с артистом дело затратное: запись песен на студии, регистрация авторского права, съемки клипа песни «Тебя выбираю», костюмы для выступлений, покупка гитары Taylor, на все это мы с Владимиром тогда брали деньги в долг, которые он должен был вернуть после телепроекта Х-фактор. Речь идет про 10 тис. у.е. – это то, что мы успели оформить документально, на самом деле потрачено на него было намного больше! И пока Владимир мучился в творческих порывах, кредиторы уже размахивали судебными решениями о взыскании долгов. Вот тут-то и пришла в голову “великого” артиста замечательная мысль сменить имя, все тривиально просто….. чтобы долги не возвращать. Оцените красоту игры! Не просто творческий псевдоним сменил, а все по взрослому….. ФИО в паспорте…..как с чистого листа. И вуа-ля, теперь он – Девид Аксельрод (деньги брал Ткаченко, а сейчас имя сменил- уже другой человек)! Аплодисменты артисту!», – говорится в заметке на частной странице Анжелики Буркиной в Facebook.

Узнав о таких обвинениях, Дэвид Аксельрод был шокирован. По просьбе журналистки Нового канала прокомментировать ситуацию артист ответил «очень исчерпывающе»:

– Это фигня! Если подумать о том, что происходило раньше, это смешно, реально. Знаете, так просто бывает. Когда ты чувствуешь, что надо это сделать. Ну что-то тебя как-то сжимает, ты не знаешь, куда дальше идти. У меня была такая пауза, очень большая – около года. Я думал, хотел найти эту гармонию, но не произошло этого. Потом жена сказала: «Ты должен попробовать. Чего ты боишься?» И я сделал концерт во Дворце «Украина». Нам очень повезло, мы собрали аншлаг тогда. Это был концерт «Jazz in love». И скажу тебе серьезно, что два с половиной часа пролетели вот так … И потом я понял, что не то, чтобы эту музыку я хочу петь. Я хочу вот так петь, когда я кайфую. Когда я не напрягаюсь, то есть, конечно, я напрягаюсь, но есть ощущение полета. И после этого я понял, что должен все закончить и завершить это все. И музыка потянула имя и это все начало работать заново. Что я могу сказать? Даже не хочу это комментировать, потому что это мне смешно.

Video: Скандал на «Евровидении»: Дэвид Аксельрод ответил на упреки в мошенничестве Дэвид Аксельрод (Владимир Ткаченко) сменил имя из-за долгов? Сканадал на Нацотборе на Евровидение 2020

Удастся ли Дэвиду Аксельроду победить в Национальном отборе на «Евровидение-2020», узнаем уже в финале. 22 февраля в прямом эфире телеканалов СТБ и UA: Первый жюри и зрители выберут представителя от Украины на песенный конкурс.

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